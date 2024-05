Red de trata en México: repatriarán a dos de las 15 argentinas que eran explotadas sexualmente

Escuchar

A solo ocho días de que una de las 15 argentinas explotadas sexualmente en las playas mexicanas pudiera alertar de la situación, dos de las jóvenes rescatadas podrían emprender el regreso al país en los próximos días, según adelantaron a LA NACION fuentes con acceso a la investigación que se inició el 14 de mayo pasado.

“Van a ser repatriadas dos chicas por el momento. Van a tener repatriación asistida, como se llama técnicamente. Son dos, pero hay posibilidades de que puedan ser cuatro. Esas chicas van a tener retorno asistido. La operatoria, de colaboración internacional indica que, en casos de repatriación de víctimas de trata, es el país donde se ejerció la trata quien paga los boletos de avión y los gastos de la repatriación”, detallaron a este medio fuentes argentinas que siguen de cerca la investigación a cargo de la fiscalía de Quintana Roo, en México.

Las fuentes consultadas sumaron: “Todo esto lleva unos días, así que se espera que recién la semana que viene puedan llegar a estar acá en el país”. El procedimiento es seguido de cerca por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, a cargo de Verónica Toller, que mantiene un fluido contacto con la fiscalía mexicana y cónsul argentino en Cancún, Lautaro Filchtinsky. Además, en el país avanza el trabajo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que busca localizar a la pata local que reclutaba a las jóvenes a quienes les prometían trabajo en hoteles de lujo.

El mensaje que destapó la red

“Fiscales ayúdenme. Quiero denunciar que me escapé de un quilombo o como dicen aquí un bar La Consentida, donde me prostituían en contra de mi voluntad y no conozco esta ciudad porque soy de Argentina, pero sé que las calles son Constituyentes y Carretera Federal. Les ruego oculten mi teléfono porque temo por mi vida. Hay tres pibas de 12 o 13 años. Las prostituyen es horrible. Somos 15 pibas que nos quitaron los pasaportes, pero yo me logré escapar. Les ruego nos ayuden”.

Ese fue el mensaje anónimo que una chica argentina logró enviar el 14 de mayo a la página digital oficial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a través de la aplicación WhatsApp. Tres días después, ella y 16 mujeres más fueron rescatadas de una red de trata que las había captado y las explotaba sexualmente en las playas mexicanas bañadas por las aguas del Mar Caribe.

El fin de semana, a través de un comunicado, se informó que la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, a cargo de Raciel López, y la Guardia Nacional de México habían rescatado a 17 mujeres víctimas de trata de personas “en su modalidad de explotación sexual y laboral en Playa del Carmen”.

El órgano judicial detalló que durante el cumplimiento de una orden de registro fueron rescatadas 15 mujeres de nacionalidad argentina y dos mexicanas.

El procedimiento estuvo coordinado por la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Trata de Personas, que encabezó el equipo que llegó hasta un inmueble situado en la avenida Constituyentes, entre la carretera federal Cancún-Tulum y la calle 50 Poniente, en cuyo interior estaban las 17 mujeres.

La Fiscalía General de Quintana Roo informó también que en este operativo se logró también la detención de tres hombres mexicanos identificados como Luis Alfredo Rangel Lobato, Emmanuel Gueva Cordero y Ángel Alberto Ake Fuentes, que serán investigados por el delito de trata de personas y explotación sexual en el municipio de Cancún.

El rol de las autoridades argentinas

Tras tomar conocimiento de la situación, desde la oficina a cargo de Verónica Toller, se contactaron con las autoridades mexicanas. Las autoridades del Ministerio de Seguridad argentino pudieron reconstruir que la fiscalía mexicana investigó la existencia de una red de captación de jóvenes en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexual y laboralmente.

En el caso de las 15 argentinas, fueron captadas a través de Facebook y de WhatsApp con ofertas de empleo falsas en hoteles de lujo de Cancún, Tulum y Playa del Carmen. Las esperaban en el aeropuerto de Cancún, las subían a automóviles privados y las llevaban directo a Playa del Carmen, donde las metían en un bar y prostíbulo llamado La Consentida, les quitaban los pasaportes, las castigaban y las obligaban, además, a pagar cuota de manutención. Existen tres bares en Playa del Carmen y Cancún que pertenecen al mismo dueño y que estarían actuando con el mismo modus operandi, detallaron las fuentes consultadas.

De las víctimas, las autoridades argentinas lograron saber que tienen entre 20 y 32 años, algunas con estudios secundarios y otras, universitarios. El rasgo común a todas es la situación de vulnerabilidad económica. Sobre su origen, se informó que tres eran de Buenos Aires, tres de Chaco, tres de Tucumán, una de Salta, una de Mendoza y de las otras no se informó el lugar donde residían en el país antes de viajar a México. A todas, se les brindó asistencia médica y están alojadas en distintas casas de Playa del Carmen, a resguardo de la Fiscalía.

En tanto, el lunes hubo un nuevo contacto con López y también con el titular de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, Miguel Ángel Godínez. Se tomó conocimiento de que el Ministerio Público Fiscal entrevistó a las víctimas en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, y que “fueron asistidas por un asesor jurídico particular”. Se esperan las definiciones del Instituto Nacional de Migraciones de México y del Consulado argentino en Quintana Roo para las víctimas que requerirán la repatriación asistida.

“Las jóvenes se encuentran bien, hoy en horas de esta tarde el fiscal Raciel López estará hablando con ellas para asegurarles la protección del Estado mexicano, ya que las chicas quedarían allí en calidad de testigos, y temen por sus vidas”, habían explicado el lunes a LA NACION las autoridades argentinas y agregaron: “La Fiscalía informó al Instituto Nacional de Migración sobre el operativo y sobre la situación legal de las 15 chicas argentinas para que les extiendan protección en calidad de víctimas y bajo resguardo de la fiscalía. El problema es que entraron como turistas de vacaciones y pasaron luego a ser trabajadoras, con lo cual se convierten en ilegales. Pero al ser víctimas de trata y estar ahora en calidad de testigos, tendrán el apoyo y respaldo del Estado de México”.

“Nuestro compromiso contra la trata es frontal, al igual que contra las mafias de narcos. De hecho, en muchos casos, los mismos narcotraficantes operan redes de trata y tráfico de personas. Hemos rescatado y asistido, entre el 1° de enero y el 30 de abril de este año, a 474 víctimas, y hemos realizado 961 procedimientos con nuestras fuerzas de seguridad: entre allanamientos, escuchas y otros. Son operativos por trata sexual, trata laboral, prostitución sexual infantil, en 20 provincias argentinas”, explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich tras conocer el caso de las jóvenes argentinas.

