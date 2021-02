Crédito: Captura

Funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires se reunirán hoy con autoridades del la cartera de Seguridad bonaerense y del municipio de Rojas, donde el policía Matías Ezequiel Martínez asesinó ayer a su exnovia, Úrsula Bahillo.

Agostina Balastegui, directora de Intervención de Alto Riesgo y Casos Críticos, y Virginia Denis, directora de Mesas Locales Intersectoriales contra las Violencias por Razones de Género, se trasladaban a esa ciudad del noroeste bonaerense.

Una vocera del Ministerio confirmó la información a Télam y contó que "se realizaron presentaciones en el Poder Judicial, puntualmente en la Fiscalía y en la Ayudantía Fiscal".

"En este momento estamos trabajando en una presentación en el Juzgado de Paz que tenía las medidas anteriores, son medidas protectorias dictadas con anterioridad al hecho, y estamos en diálogo con la familia, con la mamá" de Úrsula, agregó la fuente.

La joven de 18 años fue asesinada ayer y por el femicidio está detenido su exnovio, Matías Ezequiel Martínez, de 25, un oficial de policía bonaerense.

En redes sociales, amigas de la víctima publicaron capturas de pantalla con mensajes de la propia Úrsula en los que, entre otras cosas, contaba: "Me re cagó a palos mal", "siete meses me pegó", "me callé siempre" y "hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié".

El femicidio es investigado por el fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Junín, y por la ayudante fiscal local, Nora Fridblatt.

Anoche, al conocerse el crimen, amigos de la víctima y cientos de vecinos salieron a las calles para pedir justicia, y la policía reprimió con balas de goma.

Para hoy está prevista otra marcha.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

