Río Negro: un hombre salió a comprar pan y lo mató una bala perdida: “No era para él, no la merecía”

Un joven de 29 años murió el miércoles por la madrugada en Río Negro tras ser impactado por una bala perdida que le perforó el tórax. La víctima había salido cerca de la medianoche a comprar pan luego de cenar con su familia, cuando fue alcanzado por el tiro.

El trágico homicidio sucedió en la ciudad rionegrina de Viedma. Allí, alrededor de las 23.30 del martes, Jonathan Carlos Caracciolo, se dirigía a un almacén situado en la esquina de las calles 20 y 29 del barrio 30 de marzo tras una cena familiar para comprar algo de pan.

Sin embargo, la víctima -quien era oriundo de Carmen de Patagones- nunca llegó dado que una bala lo tomó por sorpresa y le impactó en su tórax, dejándolo malherido.

Jonathan Carlos Caracciolo junto a su pareja Facebook

Según las fuentes policiales, alrededor de esa hora se escucharon detonaciones de un arma de fuego y los familiares contaron que llegó hasta la vivienda de su novia, en la calle 20 al 900, como pudo y dijo que le habían disparado.

Enseguida los familiares llamaron a los servicios de emergencia, que los trasladaron al Hospital Artemidez Zatti de dicha capital provincial, donde falleció cerca de la 1.30.

Personal de Criminalística, de la Unidad 38, del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Fiscalía a cargo de Maricel Viotti Zilli trabajaron en los primeros peritajes que se realizaron en el sitio.

La Policía llevó a cabo una serie de allanamientos en el barrio sin éxito

Según se informó, fueron secuestradas prendas de vestir de la víctima, se tomaron declaraciones a testigos casuales y se relevaban cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones.

La cuñada de la víctima, Romina Riquelme, dijo en medios locales que “Carlos no era una persona de mal, era un laburante, papá, hermano, amigo”. “Nos arrebataron una vida inocente con una maldita bala que no era para él, no la merecía ”, comentó.

En ese sentido, agregó: “Solo les digo a las madres de esos que estuvieron involucrados que diosito se va a hacer cargo y van a pagar todo el dolor que mi familia está sufriendo. No voy a descansar hasta ver preso al dueño de esa bala”.

Finalmente, la cuñada, familiares y amigos convocaron a los vecinos a que colaboren con información, ya que “él sólo salió a buscar pan para los nenes, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en el barrio”.

Con información de Télam

LA NACION