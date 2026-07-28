Robó una moto en Parque Chas y lo detuvieron en Lanús: tenía un pedido de captura y un extenso prontuario

Un ladrón que había robado una moto en Parque Chas fue detenido luego de una larga persecución que terminó en Lanús, en la zona sur del conurbano bonaerense.

Gracias al seguimiento realizado a través de las cámaras del Anillo Digital, la Policía de la Ciudad logró detener al delincuente de 21 años que, además de haber sustraído el vehículo minutos antes, tenía un pedido de captura vigente y un extenso historial de antecedentes por robos.

El procedimiento comenzó cuando personal de la División Patrulla Control de Accesos Norte fue alertado sobre el robo de una motocicleta Honda XR 150L en la calle Bauness al 1000. De inmediato se activó el protocolo de búsqueda mediante el sistema del Anillo Digital, que permitió detectar el paso del rodado por distintos puntos de la Ciudad.

Las cámaras registraron el desplazamiento de la moto por la intersección de la avenida Perito Moreno y Bonorino. Luego fue seguida por avenida Castañares y Cámpora en dirección al Puente Olímpico, desde el cual el ladrón intentó escapar hacia la provincia de Buenos Aires.

El delincuente detenido en Lanús, luego de una larga persecusión Prensa Ministerio de Seguridad

Con esa información, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B montaron un operativo para interceptarlo. Sin embargo, el motociclista eludió un control de seguridad instalado en el límite entre CABA y provincia, y continuó la fuga, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta el partido de Lanús.

El seguimiento concluyó en la intersección de las calles Rucci y Hornos, donde el delincuente perdió el control de la moto y cayó sobre el asfalto. A pesar del accidente, intentó continuar la fuga a pie e ingresó a una vivienda con la intención de esconderse, aunque fue rápidamente alcanzado y reducido por los efectivos policiales.

Una vez identificado, los investigadores comprobaron que se trataba de un joven con un importante prontuario. Registraba cinco antecedentes por robos y hurtos cometidos entre 2024 y 2025, además de una contravención por infracción al orden público.

La moto robada y luego recuperada Prensa Ministerio de Seguridad

También se verificó que sobre él pesaba un pedido de captura vigente dispuesto el 17 de julio de 2025 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, tenía un procesamiento con prisión preventiva por otra causa de robo, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2.

Durante la inspección de la moto recuperada, los policías constataron que presentaba daños en su sistema de arranque, producto de los intentos que hizo el delincuente para ponerla en marcha sin necesitar la llave original y poder llevársela.

Tras la detención, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo de Manuel De Campos, dispuso el arresto del imputado y el secuestro de la moto recuperada. La causa quedó caratulada como “robo”.

En el procedimiento también intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús debido a que la persecución y la detención finalizaron en territorio bonaerense.