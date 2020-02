Mónica Cabrera señaló que su hijo tenía causas vinculadas a la violencia de género y doméstica Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Mónica Cabrera, la madre de Martín Berton, asesinado por una ráfaga de al menos 35 tiros en Rosario, contó que salió corriendo apenas escuchó los disparos y que se mantuvo por varios minutos en estado de shock. "Lo mataron como a un perro", lamentó al pedir justicia por su hijo acribillado a balazos.

Cabrera narró en declaraciones a Radio Mitre el momento en que encontró el cuerpo de su hijo. "A las 4.30 de la mañana siento una ráfaga de disparos. Me asomo por un ventanal y no veo a nadie. Voy a otra ventana y veo la punta de un auto". Tras llamar al 911 para dar aviso a la Policía del tiroteo, la mujer se asomó a la escena del hecho y notó que el auto era el de su hijo. "Salgo corriendo, abro el portón y me encuentro a mi hijo acribillado a balazos", contó la presidenta del Partido Justicialista (PJ) de Villa Gobernador Gálvez.

La mujer, que vive en Villa Gobernador Gálvez, una localidad cercana a Rosario, indicó: "Hacía unos días que había salido. En ninguna oportunidad dijo que había tenido amenazas de ningún tipo. Yo tampoco. No había nada como para que fuera un hechos de tanta violencia. Lo mataron como si fuera un perro".

"Fue un crimen terrible. A mi hijo lo mataron de 40 disparos. Los crímenes los enmarcan como "ajuste de cuentas", pero nunca hacen nada. Hay varios crímenes que no tienen explicación y que no pueden ser enmarcados. Quiero que me digan: «Su hijo cometió tal delito y por ello lo mataron». No quiero que inventen cosas como están haciendo", aseguró Cabrera.

En otro tramo de la entrevista, cuando todos los indicios apuntan a un nuevo crimen relacionado al narcotráfico y ante señalamientos de que el fallecido tenía causas por abusos de armas, Cabrera señaló que su hijo "tuvo causas vinculadas a la violencia de género y a la violencia doméstica", pero no con otro delito. "Si tenía abuso de armas, no estoy enterada y quiero que me lo prueben. Quiero saber la verdad y que el nombre de mi hijo quede limpio", exigió.

"Este muchacho estaba comprometido con tramas criminales"

En tanto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, afirmó que el crimen está inmerso en el contexto de narcocriminalidad que existe en Rosario, que en lo que va de 2020 ya dejó 40 muertos. " Este muchacho estaba comprometido con tramas criminales dentro de la zona, no lo matan por ser el hijo de la secretaria general del PJ", dijo el funcionario.Y aseguró en Radio Metro que " todas las investigaciones se orientan a la trama criminal por venta de droga".

El ministro puntualizó sobre el accionar de las bandas del narcotráfico. "Las grandes organizaciones que antes regulaban el negocio y lo ordenaban hoy tienen sus primeras y segundas líneas encarceladas. Desde la cárcel manejan parte de los negocios, pero con la dificultad de estar encerrados", explicó Saín.

Y agregó: "Lo que ahora se ve son terceras y cuartas líneas que eran soldaditos y ahora gerencian el negocio de sus antiguos jefes pero no lo hacen como lo hacían sus antecesesores. El crimen organizado hoy está más desorganizado al estar protagonizado por estas líneas".

Al homicidio lo precedió otro hecho sangriento que provocó conmoción en Rosario, como fue el triple crimen que ocurrió el domingo a la noche en el barrio Empalme Graneros, del oeste de la ciudad, donde fueron asesinados Christopher Albornoz, su expareja Florencia Corvalán y Chelsi, hija de ambos.