Rosario: mataron a balazos a un agente de la Policía Federal cuando entró de civil y sin chaleco antibalas en una villa

ROSARIO.-En un presunto enfrentamiento con una banda narco en villa Banana, en esta ciudad, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) murió anoche como consecuencia de las heridas que sufrió al ser atacado a balazos cuando, junto con otro integrante de la fuerza de seguridad, ingresó de civil y sin chaleco antibalas en uno de los pasillos de ese barrio del oeste rosarino para realizar una supuesta identificación de personas. En el enfrentamiento otro agente también resultó herido y se encuentra internado con dos disparos en un brazo y en el abdomen.

El agente Rodolfo Manfredi, de 30 años, oriundo del barrio porteño de Villa Lugano, falleció a los pocos minutos después de ser blanco de varios disparos.

El enfrentamiento se produjo en un pasillo de villa Banana, uno de los barrios marginales más poblados de Rosario, donde ingresó junto con un compañero que también resultó herido.

En ese supuesto enfrentamiento fue herido de bala un hombre en el tórax, que está internado en el hospital de Emergencias. Su hermano quedó detenido y se le secuestró un Volkswagen Voyage negro.

Rofoldo Manfredi, la víctima

El homicidio de Manfredi generó preocupación en el gobierno nacional y en Santa Fe. Durante las primeras horas de este viernes se trasladó a Rosario el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, quien tenía previsto mantener contactos con funcionarios de la misma área de la provincia.

Durante la madrugada, villa Banana quedó envuelta en un amplio operativo de seguridad de fuerzas federales y provinciales para resguardar el trabajo de los peritos en una zona que estaba alterada por el enfrentamiento que se había producido dentro del barrio.

Durante la misma noche se produjo otro asesinato en la zona oeste. Fue en Seguí al 5500, donde un joven de 24 años fue acribillado por supuestos sicarios. En ese mismo hecho también resultó herida su suegra, quien fue internada en el hospital de emergencias Clemente Álvarez con un impacto en la pierna derecha. El homicidio fue unos minutos antes del asesinato del policía federal, que ocurrió en Gutenberg y Gálvez.

Según fuentes policiales, Alexis Juan Pablo Yniguez fue baleado por dos sicarios que pasaron en moto y murió en el acto como consecuencia de múltiples balazos. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que sobre Yniguez pesaba un pedido de captura vigente desde el 13 de mayo de 2022 por una causa de robo y una balacera.