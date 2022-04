Rosario violenta: tiene 14 años, es el hijastro de un narco prófugo y está acusado de ejecutar de cuatro tiros a una joven

ROSARIO.– Ayelén González tenía de 25 años. Fue asesinada de cuatro balazos en el barrio Bella Vista, en el oeste de Rosario. Uno de los tiros impactó en la cabeza y fue hecho a muy corta distancia. El acusado del crimen es un adolescente de 14 años, cuya familia está ligada al narcotráfico. Es el hijo de Yalil Azum, un financista acusado de lavar dinero narco, e hijastro de Claudio Javier Mansilla, el único prófugo del ataque comando a la cárcel de Piñero que se produjo a fines de junio del año pasado.

El chico de 14 años está prófugo por el homicidio de González. El crimen ocurrió después de una fiesta, a plena luz del día, en Uruguay al 4100, en el barrio Bella Vista. Según un video subido a las redes sociales, la joven de 25 años fue filmada antes de ser asesinada cuando increpaba al adolescente porque había realizado disparos al aire.

Luego del desenlace sangriento, en el perfil de Facebook de la víctima, alguien escribió una reseña de lo que ocurrió anteayer a la mañana. Se cree que el relato lo hizo un familiar de la joven asesinada.

En el posteo, señalaron al chico de 14 años como responsable del crimen. Aclaran que no se trató de un supuesto ajuste de cuentas. “Soy Ayelén González. Tengo 25 años y un hijo de 8. Hoy, sábado 16/4, me arrebataron la vida. En los diarios y las noticias dicen que fue por ajuste de cuentas y la realidad es que no fue así”, advirtieron en la publicación de las redes sociales.

“Lo único que pasó es que tuvimos una discusión en plena calle porque esta basura se la pasa tirando tiros al aire y amenazando a todos; reclamándole que no le caiga una bala a mi hijo. Hasta que este hijo de put... me tiró cuatro tiros, dejándome sin vida, y a mi hijo sin mamá”, describió alguien en primera persona como si fuese la víctima. González murió pocos minutos después de recibir cuatro tiros, uno de ellos en la cabeza.

El padrastro del chico sindicado como el supuesto asesino es Claudio Mansilla, conocido como Morocho, quien se escapó del penal de Piñero el 27 de junio pasado, junto a otros siete reclusos, después de un ataque comando que realizó un grupo desde fuera del penal. Hasta ahora fueron recapturados siete evadidos, pero no fue detenido Mansilla, quien en un momento se especuló con que podría haber huido a Paraguay.

Mansilla fue condenado en ausencia a 25 años de prisión por un doble crimen en Villa Banana, en Rosario. El 23 de septiembre de 2018, cerca de las 23.15, en Lima y Cerrito, Mansilla esperó a sus víctimas, Kevin Neri, de 16 años, y Leonel Bubacart, de 18, en la calle. Ambos fueron víctimas de una emboscada, de acuerdo a la imputación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

El padre biológico del supuesto asesino es otro personaje de la mafia rosarina. Yalil Azum manejaba una cueva financiera en el club Echesortu y está acusado de lavar dinero de varios líderes narco, entre ellos los asesinados Rubén Ariel Segovia, exjefe de la barra de Newell’s y líder de una banda de zona sur, y Alejandro González, alias Chino, ladero de Los Monos, entre otros.

Los fiscales que realizaron la investigación explicaron, en su momento, que Azum financiaba a los jóvenes para que pudieran iniciar su negocio de la venta de droga en los búnkeres y luego, ese dinero le retornaba.

“Cuando el búnker empezaba a producir, era Azum quien se encargaba de las inversiones”, apuntaron los representantes del Ministerio Público.