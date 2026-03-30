Subastan autos, aviones y bienes incautados al delito: cómo inscribirse

El gobierno santafesino abrió una instancia de subastas para rematar diferentes vehículos que fueron incautados en delitos y que ahora están disponibles para ofertar de acuerdo a esta modalidad.

Los vehículos que se rematan en la subasta del gobierno santafesino

Se trata de la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, y que consta de 150 lotes.

De acuerdo a la información oficial, se subastarán 72 automóviles, 74 motocicletas, dos cuatriciclos y un avión de seis plazas.

Cuándo es la subasta

La subasta se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario y la inscripción es obligatoria a través del sitio oficial hasta el 7 de abril.

La subasta se llevará a cabo el jueves 16 de abril a las 16.20 horas, en el salón ubicado en Junín 501, de la Ciudad de Rosario.

Los vehículos que subasta el gobierno santafesino

Los vehículos que subasta el gobierno santafesino

A continuación figuran algunos de los vehículos que están disponibles en la subasta, con el detalle de marca, modelo y precio base:

Vehículo/Marca Modelo Año Precio (ARS) Ford RANGER RAPTOR 2.0L BIT 4X4 10AT 2020 16.000.000

Audi A7 SPORTBACK 3.0 T FSI QUATTRO 2018 16.000.000

Toyota COROLLA CROSS SEG 2.0 CVT 2021 14.000.000

Audi Q7 3.0T FSI QUATTRO 2017 13.500.000

Toyota SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7A 2022 13.500.000

Yamaha YFM700 R 2016 1.620.000

Fiat ARGO DRIVE 1.3 2019 2.700.000

Peugeot 308 FELINE THP 2016 2.700.000

Volkswagen Amarok 2011 3.420.000

Chevrolet ONIX PLUS 1.4 MT JOY 2022 2.790.000

Mercedes Benz C200 CGI BLUE EFFICIENCY 2011 2.700.000

Audi A4 2.0 TDI 2006 2.610.000

Citroen C3 AIR CROSS 115 FEEL 2017 3.420.000

Toyota COROLLA XLI 1.8 CVT 2014 2.160.000

Honda CRF 450R 2010 2.520.000

Fiat PULSE DRIVE 2022 8.820.000

Toyota HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT 2020 9.450.000

Peugeot 2008 FELINE 1.6 AM23 2023 6.480.000

Nissan SENTRA SR PURE DRIVE 2019 6.300.000

Fiat CRONOS DRIVE 1.3 GSE BZ 2023 5.580.000

Cómo inscribirse a la subasta

1 Ingresar al sitio

Los interesados deben dirigirse al sitio oficial de Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales).

2 Seleccionar la subasta

El sistema ofrece la opción de hacer click en la subasta de interés.

3 Completar con el CUIL

Indicar el número de CUIL, separado con guiones, para ver el contenido de los lotes, y presionar “Continuar”.

La exhibición de los lotes se realizará el miércoles 15 de abril, de 10 a 18 horas y el jueves 16 de abril de 8 a 13 horas. El sitio oficial señala que se podrá concurrir con una persona acompañante, previamente registrada en el proceso de inscripción.