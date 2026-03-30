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Subastan autos, aviones y bienes incautados al delito: cómo inscribirse

Los interesados deben inscribirse en el sitio oficial; cómo ver los lotes y cuáles son los modelos y precio base para ofertar

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Todos los vehículos incautados que están disponibles para subastar
Todos los vehículos incautados que están disponibles para subastar

El gobierno santafesino abrió una instancia de subastas para rematar diferentes vehículos que fueron incautados en delitos y que ahora están disponibles para ofertar de acuerdo a esta modalidad.

Los vehículos que se rematan en la subasta del gobierno santafesino
Los vehículos que se rematan en la subasta del gobierno santafesino

Se trata de la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, y que consta de 150 lotes.

De acuerdo a la información oficial, se subastarán 72 automóviles, 74 motocicletas, dos cuatriciclos y un avión de seis plazas.

Cuándo es la subasta

La subasta se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario y la inscripción es obligatoria a través del sitio oficial hasta el 7 de abril.

La subasta se llevará a cabo el jueves 16 de abril a las 16.20 horas, en el salón ubicado en Junín 501, de la Ciudad de Rosario.

Los vehículos que subasta el gobierno santafesino
Los vehículos que subasta el gobierno santafesino

Los vehículos que subasta el gobierno santafesino

A continuación figuran algunos de los vehículos que están disponibles en la subasta, con el detalle de marca, modelo y precio base:

Vehículo/MarcaModeloAñoPrecio (ARS)
Ford
RANGER RAPTOR 2.0L BIT 4X4 10AT
2020
16.000.000
 
Audi
A7 SPORTBACK 3.0 T FSI QUATTRO
2018
16.000.000
 
Toyota
COROLLA CROSS SEG 2.0 CVT
2021
14.000.000
 
Audi
Q7 3.0T FSI QUATTRO
2017
13.500.000
 
Toyota
SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7A
2022
13.500.000
 
Yamaha
YFM700 R
2016
1.620.000
 
Fiat
ARGO DRIVE 1.3
2019
2.700.000
 
Peugeot
308 FELINE THP
2016
2.700.000
 
Volkswagen
Amarok
2011
3.420.000
 
Chevrolet
ONIX PLUS 1.4 MT JOY
2022
2.790.000
 
Mercedes Benz
C200 CGI BLUE EFFICIENCY
2011
2.700.000
 
Audi
A4 2.0 TDI
2006
2.610.000
 
Citroen
C3 AIR CROSS 115 FEEL
2017
3.420.000
 
Toyota
COROLLA XLI 1.8 CVT
2014
2.160.000
 
Honda
CRF 450R
2010
2.520.000
 
Fiat
PULSE DRIVE
2022
8.820.000
 
Toyota
HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT
2020
9.450.000
 
Peugeot
2008 FELINE 1.6 AM23
2023
6.480.000
 
Nissan
SENTRA SR PURE DRIVE
2019
6.300.000
 
Fiat
CRONOS DRIVE 1.3 GSE BZ
2023
5.580.000

Cómo inscribirse a la subasta

1

Ingresar al sitio

Los interesados deben dirigirse al sitio oficial de Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales).

2

Seleccionar la subasta

El sistema ofrece la opción de hacer click en la subasta de interés.

3

Completar con el CUIL

Indicar el número de CUIL, separado con guiones, para ver el contenido de los lotes, y presionar “Continuar”.

La exhibición de los lotes se realizará el miércoles 15 de abril, de 10 a 18 horas y el jueves 16 de abril de 8 a 13 horas. El sitio oficial señala que se podrá concurrir con una persona acompañante, previamente registrada en el proceso de inscripción.

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