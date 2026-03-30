Subastan autos, aviones y bienes incautados al delito: cómo inscribirse
Los interesados deben inscribirse en el sitio oficial; cómo ver los lotes y cuáles son los modelos y precio base para ofertar
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El gobierno santafesino abrió una instancia de subastas para rematar diferentes vehículos que fueron incautados en delitos y que ahora están disponibles para ofertar de acuerdo a esta modalidad.
Se trata de la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, y que consta de 150 lotes.
De acuerdo a la información oficial, se subastarán 72 automóviles, 74 motocicletas, dos cuatriciclos y un avión de seis plazas.
Cuándo es la subasta
La subasta se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario y la inscripción es obligatoria a través del sitio oficial hasta el 7 de abril.
La subasta se llevará a cabo el jueves 16 de abril a las 16.20 horas, en el salón ubicado en Junín 501, de la Ciudad de Rosario.
Los vehículos que subasta el gobierno santafesino
A continuación figuran algunos de los vehículos que están disponibles en la subasta, con el detalle de marca, modelo y precio base:
|Vehículo/Marca
|Modelo
|Año
|Precio (ARS)
Ford
RANGER RAPTOR 2.0L BIT 4X4 10AT
2020
16.000.000
Audi
A7 SPORTBACK 3.0 T FSI QUATTRO
2018
16.000.000
Toyota
COROLLA CROSS SEG 2.0 CVT
2021
14.000.000
Audi
Q7 3.0T FSI QUATTRO
2017
13.500.000
Toyota
SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7A
2022
13.500.000
Yamaha
YFM700 R
2016
1.620.000
Fiat
ARGO DRIVE 1.3
2019
2.700.000
Peugeot
308 FELINE THP
2016
2.700.000
Volkswagen
Amarok
2011
3.420.000
Chevrolet
ONIX PLUS 1.4 MT JOY
2022
2.790.000
Mercedes Benz
C200 CGI BLUE EFFICIENCY
2011
2.700.000
Audi
A4 2.0 TDI
2006
2.610.000
Citroen
C3 AIR CROSS 115 FEEL
2017
3.420.000
Toyota
COROLLA XLI 1.8 CVT
2014
2.160.000
Honda
CRF 450R
2010
2.520.000
Fiat
PULSE DRIVE
2022
8.820.000
Toyota
HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT
2020
9.450.000
Peugeot
2008 FELINE 1.6 AM23
2023
6.480.000
Nissan
SENTRA SR PURE DRIVE
2019
6.300.000
Fiat
CRONOS DRIVE 1.3 GSE BZ
2023
5.580.000
Cómo inscribirse a la subasta
Ingresar al sitio
Los interesados deben dirigirse al sitio oficial de Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales).
Seleccionar la subasta
El sistema ofrece la opción de hacer click en la subasta de interés.
Completar con el CUIL
Indicar el número de CUIL, separado con guiones, para ver el contenido de los lotes, y presionar “Continuar”.
La exhibición de los lotes se realizará el miércoles 15 de abril, de 10 a 18 horas y el jueves 16 de abril de 8 a 13 horas. El sitio oficial señala que se podrá concurrir con una persona acompañante, previamente registrada en el proceso de inscripción.
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