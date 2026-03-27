Cuatro crímenes en menos de 24 horas en Rosario ponen en alerta al gobierno

Ercilio Centurión tenía 75 años y vivía solo en una casa de avenida Francia al 4800, en barrio Plata. El jueves por la tarde su sobrino llegó al domicilio, encontró la puerta abierta y todo revuelto. Adentro, el hombre yacía en el suelo del living. Los médicos del Sies confirmaron su muerte. La hipótesis preliminar es asfixia mecánica. Testigos dijeron haber visto a dos personas que hacían tareas de poda en la vereda minutos antes y que luego salieron apresuradamente de la vivienda. La fiscalía investiga el caso como homicidio en ocasión de robo.

Fue el cuarto asesinato en menos de veinticuatro horas en Rosario. Los tres anteriores habían ocurrido entre la noche del miércoles y la tarde del jueves. Todos ellos sumaron a una ciudad que ya venía sacudida por una seguidilla de incendios intencionales de automóviles y por la revelación de que el crimen organizado había elaborado un plan para matar al gobernador Maximiliano Pullaro.

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