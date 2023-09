escuchar

Familiares y amigos de Mariano Barbieri, el ingeniero civil asesinado de una puñalada este miércoles por la noche en la plaza Sicilia de Palermo, realizaron una marcha en reclamo de justicia para exigir la detención del responsable del crimen. La concentración fue frente a la casa velatorio de San Fernando, donde este viernes despidieron a la víctima.

“Queremos justicia, queremos que se encuentren a los culpables, que encuentren al que le metió una puñalada por un celular todo roto, que busquen cámaras, no puede ser que no haya cámaras en la Ciudad de Buenos Aires”, declaró Maricel, la esposa del hombre asesinado.

Con carteles y pancartas, vecinos de la zona se sumaron al pedido de la familia. “Mariano confiaba en este país, confiaba en un cambio para nuestros hijos, el apostaba todo a la Argentina”, agregó la mujer en medio del llanto.

Ante la consulta de los motivos por los que su marido tenía el teléfono en esas condiciones y aseguró que no era por temor a que alguna vez lo asaltaran, sino “porque era un bruto, sino que se compraba un teléfono y se le caía, entonces ya no se compraba más celulares”.

“Él no tenía miedo, iba con el tren con la computadora abierta. Mi hijo se quedó sin papá, no lo va a ver crecer, no va a jugar con él, yo lo amaba profundamente”, agregó.

Presente en la marcha y a la cabeza de la actividad, el hermano de Mariano, Fernando, enfatizó en que hasta el momento no tienen novedades de la persona que cometió el ataque homicida. “Por el momento, no tenemos nada, estamos esperando”, afirmo.

El joven relató también que, de acuerdo a las conversaciones que había mantenido con su familia, el ingeniero de 42 años había salido a observar el fenómeno de la “superluna”, que se pudo apreciar en la noche del miércoles. “Deducimos que salió para el parque para eso, no tenía que encontrarse con nadie ni nada... Si hubiera algo extraño o algo raro algo lo hubiera dicho...era un muchacho muy tranquilo, un buenazo. Salió ese día como puede salir cualquier persona”, describió y se mostró esperanzado en que haya justicia.

En la misma línea, el papá de la víctima definió a su hijo como “un loco lindo, un tipo que cuando le decían que algo no se podía hacer, decía que había que buscarle la vuelta e ir contra todo aquello que no está escrito”.

Las novedades del caso

El ladrón que apuñaló y mató al ingeniero Mariano Barbieri tenía, aproximadamente, 30 años, y vestía un buzo colorado en el momento del ataque. Así lo dijo un vecino de Palermo que fue testigo circunstancial del crimen cuando paseaba a su perro en la zona donde anteanoche sucedió el homicidio.

Ese hombre, según informaron a LA NACION fuentes de la investigación, es la persona que la noche del crimen llamó al 911 para alertar sobre la dirección de escape del agresor.

“Se logró ubicar al testigo que tras el ataque llamó desde su teléfono celular al número de emergencias 911 y declaró para aportar más datos. Hizo una descripción de cómo era el agresor”, sostuvo una fuente policial.

La investigación del homicidio está a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, con la colaboración de detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

