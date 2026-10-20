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LA NACION

San Isidro: un hermano de la exjueza Makintach fue víctima de un robo en su casa de un barrio privado

Para sortear a la seguridad y poder escapar, los ladrones subieron a la víctima, Tomás Makintach, a su camioneta, que abandonaron a las tres cuadras

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Un hermano de la jueza Julieta Makintach fue víctima de un robo
Un hermano de la jueza Julieta Makintach fue víctima de un roboSTR - AFP

El abogado Tomás Makintach, hermano de la destituida jueza Julieta Makintach, sufrió un robo en su casa del barrio privado Ovejitas, situado en Beccar, en San Isidro. Después de apoderarse de 1000 dólares, una consola de juegos, un teléfono celular y de transferirse 800.000 pesos, los ladrones obligaron a la víctima a subirse a su camioneta para salir del complejo sin ser interceptados por el personal de seguridad privada.

Antes de escapar, los ladrones dejaron una pintada en una pared de la casa de Makintach. “La banda del Millón. Nano”, fue el mensaje que escribieron los delincuentes. Se trata de una referencia a la organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro.

“Por el momento no hay ningún elemento que indique que los ladrones son integrantes de la denominada banda del Millón. Sí, es cierto que dejaron una pintada como solían hacer los delincuentes que formaron parte de esa organización criminal”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente judicial.

El robo del que fue víctima Makintach ocurrió el domingo a la madrugada.

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