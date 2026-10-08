Juicio por la muerte de Maradona: fue la “internación más deficiente y temeraria de todos los tiempos”, sostuvo la acusación oficial

En el comienzo de la etapa crucial del juicio donde se intentan dilucidar las eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, semanas después de que fuera operado de un hematoma subdural, los fiscales generales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, afirmaron que los imputados sentados en el banquillo formaron un “grupo de improvisados” que llevó adelante, en una casa alquilada en un barrio privado de Tigre, “la internación más deficiente y temeraria de todos los tiempos”.

Ferrari e Iribarren presentan desde esta mañana sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, presidido por el juez Alberto Gaig e integrado por los magistrados Pablo Rolón y Alberto Ortolani.

Juicio por la muerte de Maradona: el fuerte alegato de los fiscales

Las palabras de los representantes del Ministerio Público Fiscal son seguidas con atención por Dalma, Gianinna y Jana Maradona, hijas del Diez; por Claudia Villafañe, exesposa del astro, y por Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando, el hijo más chico del ídolo.

Tras las instrucciones del juez Gaig, el fiscal Ferrari tomó la palabra. “Toda la promesa probatoria que les manifestamos al inicio del debate hoy, sin dudas, ha adquirido certeza. Se han derribado múltiples mitos. Las esforzadas defensas han intentado contravertir sin suerte los hechos”, dijo en el comienzo del alegato.

El neurocirujano Leopoldo Luque (en el centro de la imagen) en la sala de audiencias Ricardo Pristupluk

Y continuó: “Estamos en condiciones de afirmar con certeza que existió un grupo de improvisados que olvidaron que trataban a un paciente vulnerable y complejo. Indudablemente, ese grupo de improvisados ha incrementado el riesgo por fuera de lo permitido, algunos de ellos con indiferencia. Ninguno de los imputados ha logrado conmover los extremos de la imputación”.

Para Ferrari, “la fiscalía ha demostrado en el debate, más allá de toda duda razonable, que existió una organización caótica que entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 introdujo a Maradona en el lote 45 del barrio San Andrés, de Benavídez, partido de Tigre, con el pretexto de un proceso de rehabilitación clínica y psíquica. Esto debió ser un sanatorio en una casa; no es lo que pasó. Fue la más deficiente y temeraria internación de todos los tiempos”.

El fiscal Patricio Ferrari volvió a referirse a los imputados como "grupo de improvisados"

Para los fiscales, el grupo de “improvisados” estaba integrado por el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados. Lo definió como “el médico de cabecera de Maradona”.

Ferrari también integró al grupo de “improvisados” a Nancy Forlini, coordinadora médica del servicio; la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

“Todos ellos asumieron voluntariamente ese rol y, en el marco de esa temible internación, infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”, sostuvo Ferrari.

El representante del Ministerio Público no incluyó en el “grupo de improvisados” al médico Pedro Di Spagna, el séptimo imputado sentado en el banquillo de los acusados.