San Pedro: conducía borracho, atropelló a dos jóvenes y luego recibió una paliza que lo dejó inconsciente

escuchar

Un hombre, que trabaja como remisero en la localidad bonaerense de San Pedro, protagonizó el fin de semana un incidente de tránsito al atropellar a dos jóvenes. Sin embargo, el hecho no terminó ahí, sino que allegados de las víctimas golpearon al hombre de 38 años que terminó inconsciente en el piso.

Quien estaba al frente del volante del auto Toyota, modelo Corolla, es Jorge Biagini, que contó que había salido minutos antes de un bar en las inmediaciones del río Paraná. Mientras iba por la calle San Lorenzo al 1700, como se ve en imágenes de una cámara de seguridad, embistió a dos jóvenes que caminaban por la calle.

Según el conductor, nunca vio a las mujeres que, según él, se habrían tirado sobre capot del vehículo. Lo que siguió fue que personas que acompañaban a las atropelladas comenzaron a increpar a Biagini.

En una entrevista con La Opinión el chofer contó: “Yo no estaba trabajando, yo estaba en el bar ‘El Chino’ con otra persona más. Salí de ahí, del bar, como cualquier otra persona. Me subí al auto y cuando doblo ahí, justo ahí, estaban las chicas. Yo veo que se rompe el vidrio, yo nunca vi a una chica que la atropellé”.

“Cuando freno desbloqueo las puertas, uno se me sube del lado del acompañante, me saca la llave, me bajo, veo a la chica ahí que estaba llorando y digo ¿qué te pasa?”, siguió su relato el hombre que difundió las imágenes de las cámaras de seguridad donde quedó registrada la situación.

Apareció el video del accidente en Juan Ismael Giménez

Ante las versiones que indicaban que se había escapado del lugar, Biagini respondió: “Después no me acuerdo nada más, se me borró todo, no sé cuánto estuve desmayado, me pegaron. Después me levanto. Vinieron los inspectores, luego vino mi amigo y fuimos a la comisaría”.

El conductor también aseguró que quedó “hecho pedazos”. “Estuve tres días en cama porque no me podía levantar del dolor que tenía”, aseguró.

“Yo no me di cuenta de que me habían robado el celular. Recién me doy cuenta cuando estaba en la comisaría que me faltaba”, detalló.

Sobre si estaba en buenas condiciones para manejar, el hombre reconoció que estaba borracho. “Yo no sé quién son. No sé, nunca tuve problema con nadie, yo no sé quiénes son. Si vos me decís, tuve problema antes. No habíamos discutido o algo. Capaz que me lo hicieron adrede porque vieron que andaba en un auto para sacarme plata, puede ser”, especuló el chofer y cerró: “No te puedo mentir, no te puedo decir una cosa por otra. Pero ellas se tiran arriba del auto, eso está en el video”.

LA NACION