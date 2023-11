escuchar

Una mujer de 29 años y madre de tres hijos fue hallada asesinada a puñaladas y mutilada en un descampado en la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. Por el crimen fue arrestado un expastor evangélico que vive a pocas cuadras de donde se encontró el cuerpo de la víctima, que fue identificada como Gimena Extremador. “Estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada de lo que pasó”, dijo el principal sospechoso del femicidio.

A las 7.30 de la mañana, en la última calle del barrio El Calafate, un vecino encontró su cadáver apuñalado, ensangrentado, con perros devorándolo y con su brazo izquierdo arrancado por completo. La Comisaría Primera requirió apoyo de la División de Investigaciones y la División Criminalística de Pico Truncado para revisar las cámaras e identificar al asesino. Realizaron el relevamiento y los peritajes de rigor, bajo las directivas del Juzgado de Instrucción 1 de Las Heras, Eduardo Quelín, según pudo informar Télam.

Gimena Extremador tenía 29 años.

Por el crimen fue detenido Nelson Saldivia, un expastor evangélico de 46 años, quien habría tenido una relación de amistad -o incluso sentimental- con la víctima. El sospechoso vive a tan solo 400 metros de donde fue hallado el cuerpo. Testigos declararon que por la madrugada previa al asesinato los vieron juntos cerca de la zona donde luego fue hallado el cadáver, en el barrio de El Calafate.

En el allanamiento en la casa de Saldivia se encontraron elementos de interés para la pesquisa, entre ellos manchas de sangre en un baño y dos bolsas con prendas de vestir, incluida ropa interior femenina, según pudo recolectar el diario La Opinión Austral.

Los resultados de la autopsia a Gimena arrojaron que la mujer murió a causa de más de 20 lesiones de arma blanca que presentó en distintas partes del cuerpo.

El sospechoso manifestó no recordar nada de los hechos porque estaba bajo los efectos de drogas. “Estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada de lo que pasó”, dijo al ser detenido, dijo. Salvidia fue pastor entre 2014 y 2018 en el Centro Cristiano Para la Familia Casa de la Bendición, en Las Heras.

El principal sospechoso del crimen es un expastor de 40 años.

Los vecinos marcharon para reclamar justicia

Los habitantes de Las Heras realizaron una manifestación para reclamar justicia por el femicidio de Gimena. Bajo la consigna “ni una menos, vivas nos queremos”, su madre Gabriela lideró la marcha entre la comisaría local y el Juzgado

Vecinos de Las Heras marcharon para pedir justicia.

“Hija mía, me arrancaron el corazón con lo que te hicieron. Mi vida ya no es la misma, mi dolor durará hasta el último día que suspire, pero no voy a descansar hasta que haya justicia”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

Y agregó: “Te amo con todo mi ser, fuiste y serás mi bella princesa, hija mía. Siempre recordaré nuestras charlas, nuestros mates, tus ilusiones, tu alegría que hacías brillar mi vida, nuestros enojos y también nuestros abrazos. Quedé muerta en vida, pero me levantaré por tus hijos que hoy me necesitan. Te amaré eternamente”.

LA NACION