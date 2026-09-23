Secuestraron 40 kilos de MDMA y 10.000 pastillas de éxtasis ocultos en las ruedas y dobles fondos de tres autos

Seis brasileños fueron detenidos durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 14 que permitió secuestrar 40 kilos de crystal (MDMA) y 10.000 pastillas de éxtasis. Según la investigación, los aprehendidos formarían parte de una organización dedicada al traslado de estupefacientes y de divisas.

El procedimiento de la Policía de Entre Ríos comenzó esta mañana en el Puesto de Control Vial Paso del Cerrito, cuando los efectivos detuvieron un Hyundai HB20 con patente brasileña. Mientras se disponían a realizar el control con perros detectores, el conductor aceleró y escapó en dirección al sur.

El vehículo fue encontrado abandonado algunos kilómetros más adelante. Su conductor había ingresado en una zona de malezas y logró inicialmente evadir a los policías.

A partir de ese momento se desplegó un operativo para localizarlo y determinar si la fuga estaba vinculada con el transporte de drogas. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad de comercios de la zona y coordinaron un operativo cerrojo con efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, incluidos agentes de las delegaciones Chajarí y Federación.

Secuestraron 40 kilos de MDMA y 10.000 pastillas de éxtasis ocultos en tres autos con patente brasileña

La pesquisa permitió detectar un segundo vehículo que podría estar cumpliendo funciones de apoyo. Se trataba de un Ford Fiesta que fue interceptado en el Puesto de Control Vial Bella Vista. Sus ocupantes fueron demorados.

Horas después, un rastrillaje permitió localizar al conductor del primer automóvil, que había escapado hacia la zona de monte. Con esas detenciones, el procedimiento terminó con seis personas aprehendidas: cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad brasileña, según informó la Policía de Entre Ríos.

Dobles fondos

La requisa de los vehículos permitió descubrir un sistema destinado a ocultar la droga. Según informó la fuerza provincial, los estupefacientes estaban distribuidos en dobles fondos ubicados en los tanques de combustible, parlantes y ruedas de auxilio.

En total fueron secuestrados 40 kilos de cristal (MDMA), señalado por la Policía de Entre Ríos como de máxima pureza, y 10.000 pastillas de éxtasis.

Secuestraron 40 kilos de MDMA y 10.000 pastillas de éxtasis ocultos en tres autos con patente brasileña

De acuerdo con la información oficial, el valor estimado de las pastillas alcanzaría los US$2 millones. Además de la droga, los investigadores secuestraron tres vehículos con patentes brasileñas: el Hyundai HB20 que inició la fuga, un Chevrolet Onix y el Ford Fiesta utilizado como supuesto vehículo de apoyo. También fueron incautados seis teléfonos celulares.

Los seis detenidos quedaron alojados e incomunicados en la Jefatura Departamental Uruguay, a disposición del Juzgado federal de Concordia, encabezado por la jueza Analía Ramponi.

La Policía de Entre Ríos secuestró 40 kilos de cristal y pastillas de éxtasis

La Policía de Entre Ríos calificó el procedimiento como l a desarticulación de una red criminal internacional dedicada al transporte de estupefacientes y divisas.

Por ahora, la investigación deberá determinar el origen de la droga, su destino y el rol que cumplía cada uno de los seis detenidos. También se buscará establecer si existen otras personas vinculadas con la organización y si los tres vehículos habían ingresado juntos al país o formaban parte de una estructura de traslado más amplia.