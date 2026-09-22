Una joven de 18 años sufrió un grave accidente mientras esquiaba en Mendoza y debió ser internada

Una joven de 18 años permanecía internada en grave estado tras haber sufrido un accidente mientras practicaba esquí en el complejo Penitentes Park, en Mendoza.

Según las reconstrucciones preliminares, la chica, identificada como Victoria Guadalupe Merino, impactó contra un pilar del sistema de telesillas mientras esquiaba, lo que le provocó un traumatismo encéfalo craneano.

De acuerdo con la información difundida por Los Andes y El Sol, el hecho tuvo lugar cuando la joven descendía por una de las pistas del centro de esquí.

Por causas que aún no fueron precisadas, perdió el equilibrio durante el recorrido y terminó chocando contra uno de los pilares pertenecientes a esa infraestructura.

La joven sufrió perdida de la audición y un traumatismo en la cabeza a raíz del accidente

Las lesiones de gravedad que sufrió motivaron una rápida intervención de los servicios de emergencia que operan en la zona.

Tras ser asistida en el lugar del accidente, la víctima fue trasladada inicialmente a un hospital local para recibir atención médica de urgencia. Luego la trasladaron al Hospital El Carmen, donde permanece internada en terapia intensiva.

El último parte médico especificó que su caso no requiere cirugía neurológica inmediata, aunque se le detectó hipoacusia y su estado sigue siendo reservado, según consignó Canal 9 de Mendoza.

El operativo

La Policía de la provincia y la Gendarmería Nacional desplegaron un corredor sanitario para escoltar a la ambulancia durante todo el trayecto.

Como parte del operativo, las fuerzas de seguridad coordinaron la circulación vehicular y realizaron distintos cortes preventivos para facilitar el paso de la ambulancia.

Entre las medidas dispuestas se incluyó la interrupción de las salidas de camiones desde el Área de Control Integrado (A.C.I.) y tareas de ordenamiento del tránsito en distintos puntos del recorrido, una decisión orientada a despejar la ruta y evitar demoras durante el traslado tareas de ordenamiento del tránsito en distintos puntos del recorrido.

Después de años de vaivenes con las nevadas, el invierno mendocino tuvo precipitaciones récord y un aluvión de visitantes, por lo que los principales centros de esquí de la provincia se entusiasmaron con las perspectivas para las próximas semanas y meses.