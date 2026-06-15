Secuestraron en Mar del Plata un importante cargamento de cocaína y detuvieron al Mito de la droga

MAR DEL PLATA.- Una investigación judicial que contó con aportes de distintas fuerzas federales de seguridad permitió el secuestro de más de 16 kilos de cocaína y un kilo y medio de drogas sintéticas, también de una importante suma de dinero en efectivo en dólares y pesos, varios vehículos y la detención de siete miembros de la organización que comercializaba y distribuía estos estupefacientes.

Entre los sospechosos detenidos se encuentra “un viejo conocido”, del bajo mundo del narcotráfico. Se trata Sergio Sala, alias “Cocoon”, a quien por aquí se lo bautizó alguna vez como El mito de la droga en Mar del Plata, según se informó.

“Es una organización muy grande, muy sofisticada y con un personaje particular, perseguido por todo el sistema judicial”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, que viajó a la ciudad para encabezar la conferencia de prensa en la que se anticiparon los primeros datos del operativo.

El fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, también participó de los anuncios y anticipó que mayores precisiones recién se conocerán mañana, cuando se concrete en sede del Juzgado Federal, presidida por el juez federal Santiago Inchausti, la audiencia de formalización en la que los imputados y sus defensas conocerán detalles de la acusación que afrontan.

“Es una organización de gran envergadura con movimientos en gran parte del territorio nacional”, dijo Adler sobre una investigación desarrollada desde la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y Delitos Complejos del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a partir de directivas del fiscal Santiago Eyherabide, titular de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata.

Mar del Plata: cayó El mito de la droga

Los allanamientos ordenados, con participación también de personal de la Policía Federal Argentina (PFA), no solo derivaron en secuestros de cocaína y drogas sintéticas sino también marihuana procesadas, 139 plantas de cannabis, casi 80.000 dólares y otros siete millones de pesos, también en efectivo.

No se brindaron mayores detalles sobre el despliegue realizado para dar con estos cargamentos. Solo trascendió que el volumen más importante llegaba procedente del área metropolitana y se lo interceptó en un domicilio particular de Mar del Plata.

“La importancia de esta investigación se debe no solamente a los secuestros realizados, sino también al nivel de organización de la estructura criminal investigada”, expresó Ferlauto al reconocer que se trata de gente con larga trayectoria y antecedentes penales en cuestiones de narcotráfico y narcomenudeo.

Las autoridades solo confirmaron la identidad de Sala entre los siete detenidos y reservaron mayores detalles para la audiencia pública de mañana, con presencia de los acusados en la sede judicial.

La conferencia de prensa que se realizó en el Aeropuerto Astor Piazzolla de esta ciudad fue breve y buscó destacar el esfuerzo compartido entre justicia y las fuerzas de seguridad federales a las que se les requirió participación en el marco de esta causa, tanto en tareas de inteligencia previa como al momento de la ejecución de medidas que derivaron en los mencionados allanamientos y detenciones.

Como un clan

El nombre de Sala había trascendido por primera vez y públicamente hace poco más de siete años, cuando otra investigación derivó en su detención y el secuestro de 59 vehículos, señalados por los investigadores como fruto del blanqueo de operaciones de comercialización de estupefacientes.

Entonces, también en conferencia de prensa a cargo de quien era por esos días ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmaba que junto a Sala se habían ordenado y concretado también las capturas de algunos miembros de su entorno familiar. “Funcionaban como un clan”, se afirmó entonces.

Salas y otros acusados por esa causa permanecieron detenidos pero los cargos que se pudieron probar nunca estuvieron relacionados con la comercialización y tráfico de estupefacientes y solo se lo condenó por lavado de activos.