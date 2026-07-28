Seis años después del asesinato de Blas Correa, cesantearon a siete policías por “no resguardar la vida”

CÓRDOBA.- A días de que se cumplan seis años del crimen de Blas Correas -el adolescente de 17 años asesinado por disparos policiales en Córdoba y por el que fueron condenados 11 efectivos provinciales, dos de ellos, a prisión perpetua- el Tribunal de Conducta de la fuerza resolvió cesantear a siete uniformados por no haber resguardado la vida de un ciudadano herido durante un procedimiento policial.

La decisión del Tribunal de Conducta va por un camino aparte del de la Justicia y alcanza la oficial principal Natalia Soledad Márquez; la oficial subinspectora Melisa Janet Escalante, los cabos Leonardo Alejandro Martínez (absuelto por la Justicia por encubrimiento y falso testimonio), Diego Norberto González y Emanuel Alejandro Fachisthers, y los agentes Rodrigo Emmanuel Toloza (había sido absuelto por la Justicia de la acusación de encubrimiento) y falso testimonio y Ezequiel Eduardo Henot.

La cesantía se resolvió porque el Tribunal de Conducta los encontró administrativamente responsables “de las faltas gravísimas previstas en el Artículo 15, incisos 20 y 27, del citado Reglamento, en razón de los hechos ocurridos el 6 de agosto de 2020″ vinculados al “incumplimiento del deber funcional de resguardo de la vida de un ciudadano herido durante un procedimiento policial”.

En el caso de la Márquez, además de ese hecho, se le adjudica el “ejercicio de violencia física innecesaria sobre una de las personas que ocupaban el vehículo involucrado en el hecho”.

Trece policías fueron juzgados en 2023 por el crimen de Correas; 11 fueron condenados. telam-14399

Correas fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando circulaba con cuatro amigos, también adolescentes, en un Fiat Argo; al evadir un control policial en la zona sur de la capital cordobesa, dos efectivos dispararon contra el auto y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas y le provocó la muerte.

El 31 de marzo de 2023 la Cámara 8ª del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por ese hecho. Las máximas sentencias fueron para los cabos primeros Lucas Gómez, de 37 años, y Javier Alarcón, de 35, autores de los disparos.

En un comunicado de prensa el Tribunal de Conducta subrayó que la cesantía se resolvió al terminar el sumario administrativo que está establecido por el Reglamento de Régimen Disciplinario Policial. Aclaró, a la vez, que su rol pasa por “preservar la moralidad administrativa, la probidad en el ejercicio de la función pública y el decoro institucional”.

Además de los dos condenados a perpetua, el comisario inspector Walter Soria fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión, y el subcomisario Enzo Quiroga y el comisario inspector Jorge Galleguillo, recibieron una pena de cuatro años y ocho meses. En tanto, la oficial ayudante Yamila Martínez fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión; el subcomisario Sergio González, a cuatro años y diez meses, y el comisario Juan Antonio Gatica y el cabo Alexis Quevedo, a cuatro años.

Por otro lado, la agente Wanda Esquivel –que fue quien “plantó” el arma para simular un enfrentamiento con las víctimas y luego pidió disculpas por ese “error”– recibió una pena de tres años y diez meses de prisión, y el oficial ayudante Ezequiel Vélez, una de dos años y medio.