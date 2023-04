Sileoni habló sobre el chico que llevó un arma a una escuela de La Plata y aseguró que “su destino no puede ser la esquina”

escuchar

El ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, hoy dio aclaraciones acerca del grave hecho ocurrido el viernes 14 de abril cuando un alumno de una escuela primaria de La Plata llevó al aula un arma de fuego. El funcionario negó que le haya pegado a la maestra y ante los pedidos de expulsión de algunos padres, dijo: “Su destino no debe ser la esquina, debe haber una solución pedagógica”.

La semana pasada trascendió que un niño de 11 años de La Plata se filmó con un arma de fuego, la llevó a la Escuela Primaria Nº 55 de La Plata, ubicada en la esquina de las calles 28 y 62, y amenazó con matar a sus compañeros y a la maestra.

“Esto no es un juguete”, dice el chico desde un video y agrega: “Ahora nos vemos en la escuela. ¿Sabés cómo la llevo a la escuela y le meto un tiro a la profe, acá?”.

En declaraciones radiales, Sileoni dijo hoy que la situación es abordada por un gabinete psicológico y que cada actor involucrado está siendo asistido. “Las primeras informaciones decían que le había dado un culatazo a la maestra y que había salido al patio a exhibir el arma, pero no fue así”, dijo en diálogo con Radio 10.

Los padres de los otros alumnos presentaron una denuncia contra los padres del chico y le pidieron a la escuela que no lo dejen ingresar a la institución.

No obstante, desde la escuela y el ministerio de Educación bonaerense aseguran que el menor no llegó a amenazar presencialmente a nadie y Sileoni expresó que la única solución no debiera ser echar al chico del colegio.

El video de la amenaza del nene de 11 años

“El hecho es un hecho gravísimo y estamos trabajando en él, hay una primera versión que entró en el aula el chico con un arma e hizo alarde y le pegó un culatazo a la maestra y salió al patio a hacer más alarde. Pero no hubo tal culatazo, no salió al patio a exhibirla, no era un arma letal. Pero esto no tiene que ver con la gravedad del hecho y cuando la maestra fue a ver qué pasaba en el fondo del aula, el chico le dijo ´quise hacer una broma, me salió mal, perdón´. Le dijo sabía que eso no se hacía”, explicó Sileoni.

El funcionario explicó que el arma que llevó el niño pertenece al padre, que no es letal, y que cuando la maestra lo descubrió con el arma sobre las piernas, se aplicó el protocolo ante ese tipo de situaciones críticas.

“Es un hecho gravísimo, no le resto gravedad al tema, pero rápidamente funcionaron los protocolos que debían funcionar. El niño entregó el arma, la había llevado de la casa de su padre. Se llamó a la madre, la madre manifestó el enojo con el padre por ese tema, se atendió a la maestra, al grupo de chicos también y se trató de dar a todos los padres la satisfacción que hay que darles ante este tipo de casos”, expresó Sileoni.

La escuela como “territorio de paz”

El funcionario detalló además que “los inspectores de la escuela están resolviendo un tema que debe resolverse en lo pedagógico” ya que “puede caber la expulsión de un chico o chica por eso” pero “debe haber una solución pedagógica”.

Así, dijo que la respuesta del sistema educativo ante un hecho como este “no debe ser un ´te cierro la puerta, andate a la esquina´. Tiene que haber un seguimiento del sistema educativo, si no hay lugar en esa escuela, el destino no puede ser la esquina. La esquina es el peor destino posible”.

Por otra parte dijo que en las escuelas se pueden llegar a trasladar los hechos de violencia que se ven en la sociedad, pero que suele ser un “lugar de paz”.

“Tenemos el sistema educativo más grande de América junto con el de San Pablo: 5 millones 200 mil estudiantes. No niego que pueda habar algún hecho de violencia, pero no lo vemos como una situación que se dé todos los días”, advirtió.

“Sí hay situaciones de violencia que la escuela resuelve. La escuela tiene un nivel ético más alto que la sociedad, en la escuela hay una maestra que dice ´un arma no se puede traer a la escuela´. Puede haber un hecho de discriminación, pero de repente hay una maestra o maestro que dice ´no a la gordofobia´, ´no a la discriminación por orientación sexual´. La gorrita es un atuendo, ciertos modos, pero puede haber una escena de falta de respeto, pero rápidamente hay alguien que dice, ´acá en la escuela no´, ´no al lenguaje carcelario´. La escuela no alienta la violencia, la desalienta, trata de imponer un territorio de paz”, dijo.

Para cerrar, Sileoni destacó: “Ese chico que trae un arma y que convive en un universo muy distinto, hay que enseñarle a dividir por tres cifras. Celebramos que entren en la escuela chicos de entornos más difíciles, más picantes, y hacen el esfuerzo por aprender como todos”.

El comunicado del Ministerio de Educación

En un comunicado enviado a los medios, el ministerio de Educación bonaerense detalló cómo se dieron los hechos el viernes 14 en la escuela de La Plata y explicó qué actividades se llevan a cabo para contener y asistir al menor, a su familia, a los compañeros del niño, a sus padres y a los docentes ante el hecho protagonizado por el alumno de sexto grado.

El viernes 14 de abril durante la clase la maestra de 6º grado de matemática notó un movimiento entre los alumnos en el fondo del salón y al acercarse observa que uno de ellos tenía un arma apoyada en sus piernas.

Conversa con el mismo afuera del salón quien entrega el objeto sin ningún tipo de objeción. El niño cuenta que la trajo de la casa de su padre para hacer una broma. En el marco de lo actuado no existen amenazas ni golpes hacia la maestra ni a sus compañeros/as.

Se procede a llamar a la familia y se le informa a la mamá que desde la escuela se aplica el protocolo de intervención de situaciones de conflictos en el espacio escolar y que se trabajará el mismo en el marco de los Acuerdos Institucionales de Convivencia.

Se pide colaboración y compromiso desde la familia para reflexionar con el niño sobre lo sucedido y mantener una mirada atenta para evitar situaciones que lo pongan en riesgo a él y a otras/os.

Se realiza la denuncia en la comisaria y el personal de la misma retira el arma no letal, según figura en el acta policial.

Se recibió a madres de alumnos de la escuela y se propicia un momento de escucha e intercambio.

Se continuará generando estos espacios para el niño y su familia, articulando con el Servicio Local y con los demás Organismos y Organizaciones que conforman el Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de diseñar estrategias conjuntas de restitución integral de los derechos de los/as alumnos/as.

En el día de hoy [por ayer, lunes 17 de abril] se encuentra la Inspectora Jefe Regional, la Supervisión de Nivel y de Psicología y el equipo interdisciplinario de psicología para desarrollar un abordaje integral y situado a la presente situación de conflicto.

