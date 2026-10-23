Simulaba ser una clienta y robaba carteras: una mujer fue filmada en pleno hurto en dos restaurantes de Córdoba

Dos restaurantes del centro de Córdoba capital fueron el escenario de una serie de robos inéditos protagonizados por una misma persona. Una mujer, que se hizo pasar por clienta, fue captada in fraganti hurtando carteras en los dos establecimientos en el mismo día. En el último de ellos, uno de los mozos se percató de la situación y logró recuperar lo sustraído.

En las imágenes que trascendieron, la sospechosa repite el mismo modus operandi: primero se sienta como si fuera una clienta más, no pide ni bebida ni comida, espera el momento oportuno y después, en cuestión de segundos, se apropia de una cartera, se levanta rápidamente y se va.

Los dos hechos ocurrieron el martes pasado pero trascendieron en las últimas horas. El primero que se dio a conocer tuvo lugar a las 14.33. En el video se observa a una mujer adulta, vestida con un sweater claro y un pantalón, ocupando un lugar en una mesa para cuatro personas.

Uno de los robos en Córdoba

Luego de sentarse, la sospechosa se dio vuelta y simuló dejar una campera negra sobre el respaldo de la silla.

Atrás de ella se encontraban tres personas charlando y esperando por la llegada de su pedido. Un hombre de traje y dos mujeres, una de ellas vestida con un ambo.

La ladrona se ubicó detrás de la profesional de la salud, se acercó levemente y agarró la cartera que estaba colgada en la punta de la silla. Inmediatamente, observó a sus costados, se levantó y se fue.

Sin embargo, uno de los mozos del establecimiento se percató de la situación y fue a conversar con la víctima. Cuando se dieron cuenta del robo, salieron disparados hacia la puerta. Finalmente, lograron recuperar la cartera.

La mujer se levantó y se fue con la cartera, antes de ser atrapada por el mozo Captura

“Me sorprendió porque la señora vino, se sentó sola y salió rápido. Me acerqué, le pregunté a un cliente y me dijo que no tenía cartera ni mochila. Después le pregunté a una parejita y me respondieron ‘Sí, me robaron la mochila’. Así que les dije ‘Salgamos, ahí salió la señora’”, contó el mesero, en diálogo con Eldoce.

A su vez, contó que lograron alcanzar a la señora, quien les “dio todo” lo que tenía.

“El chico es abogado y quería denunciarla, llamar a la policía. Pero le dije que no llamara, que era mucho lío que teníamos que hacer”, relató, y agregó: “La mujer no había pedido nada, solo se sentó. Nunca nos pasa esto”.

El segundo robo

Después de que trascendieran las imágenes, una joven compartió con el mismo portal otro video, con la misma mujer robando una cartera en un restaurante distinto en el mismo día.

La secuencia es similar a la anterior: en este caso se ve a la sospechosa, ya sentada, nuevamente simulando colocar una abrigo sobre una silla. Frente a ella había otra mujer, quien se hallaba comiendo mientras usaba el celular.

De forma rápida, la ladrona retiró la cartera y la colocó por dentro de la campera, para evitar que se viera. Impunemente, se levantó y huyó del lugar, sin que nadie advirtiera sobre lo sucedido.

“La misma señora robó el martes pasado en otro restaurante. Lamentamos que nos hemos dado cuenta tarde y tuvo la oportunidad de robar”, expresó la joven que compartió el video.