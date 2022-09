Sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito en el que murió una amiga y envió un contundente mensaje

“Si tienen auto no sean unos asesinos de mierda y pasen en rojo, porque gracias a ese hijo de puta una chica murió, yo estoy así y dos de mis amigas también”. Victoria dejó ese contundente mensaje en su cuenta de Instagram desde el hospital donde se recupera de un accidente de tránsito del que fue víctima en San Martín. El domingo a la madrugada, el rodado en el que viajaba fue impactado por un automovilista que cruzó el semáforo en rojo. Por la colisión, murió una adolescente de 19 años.

“Aparezco para decirles que tuve un accidente en ruta 8 (avenida Presidente Perón) y Eva Perón y gracias a Dios estoy bien. Gracias a él y más que a nadie a él estoy viva porque en sí el choque fue de mi puerta y lo recibí todo yo”, comienza diciendo la joven en la primera de las historias. “Se que una chica lamentablemente falleció, que no la pudo contar y la verdad me pone re mal”, prosigue.

Sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito en el que murió una amiga

Aparentemente, en el Logan en el que ella viajaba por la calle Eva Perón, que fue chocado en el cruce con Presidente Perón por un Renault Clío, iban cuatro mujeres en el asiento de atrás y dos hombres como conductor y acompañante, respectivamente.

Malherida y desde la cama donde permanece internada en un centro de salud, la joven describió las consecuencias que sufrió a raíz del choque: “Se me abrió toda la cabeza. Se me salió el parpado y la ceja todo por afuera (del ojo derecho). Ya me dieron puntos anoche... así que nada... tengo fracturados el fémur y la cadera... por unos meses no voy a poder perrear (sic)”.

“Sean conscientes. No sean unos hijos de puta y piensen en ustedes solos porque gracias a esa persona yo estoy así... pasando en verde, tranquila, no escabié ni nada... yendo a divertirme como una noche más y bueno... ahora mira... en unos meses ya me voy a recuperar”, agregó Victoria, con la fe puesta en su pronta sanación.

San Martín: una chica murió y otra sufrió graves heridas por un brutal accidente de tránsito

El último domingo por la madrugada, una joven de 19 murió en la ciudad bonaerense de San Martín cuando el auto en el que viajaba volcó luego de ser chocado violentamente por otro vehículo que cruzó un semáforo en rojo. Otras cinco personas resultaron heridas por el impresionante accidente.

Las cámaras de seguridad de la municipalidad sirvieron de prueba para detener al conductor del rodado que provocó quien fue acusado por homicidio y lesiones.