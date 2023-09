escuchar

A las 14.57 del 25 de julio pasado, el periodista Diego Brancatelli recibió un mensaje en su perfil de la red social Instagram. Era una respuesta a una historia que había subido. “Ridículo. Te veo y te apuñalo un pibe”, le escribió una persona desde la cuenta @martinezalejandrovr. Las amenazas no terminaron esa tarde. Dos meses después, el 24 y 25 de agosto pasados, los textos intimidatorios continuaron: “La concha de tu madre. Te vamos a matar. Ya te voy a encontrar”, espetó una vez más el mismo usuario. Y, después de que el conductor de radio y TV publicara una foto de su hijo de siete años vestido con un buzo de Boca Juniors, llegó lo que más lo asustó: “Te lo vamos a violar”.

Brancatelli, después de hablarlo con su mujer, la periodista Cecilia Insinga, hizo la denuncia por las graves amenazas recibidas. Tras una investigación encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso, se logró identicar al presunto autor de las amenazas: Gabriel Alejandro Jesús Starc, un joven de 28 años que trabaja como empleado administrativo del Hospital Austral, en Pilar.

La detención del sospechoso de haber amenazado a Diego Brancatelli

En las últimas horas, Starc fue detenido por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López de la policía bonaerense en su domicilio de Derqui, en Pilar, así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

Para concretar las amenazas, el sospechoso había creado un perfil falso en Instagram. “Hay pruebas suficientes para sostener que el sospechoso detenido es el autor de las amenazas de las que fueron víctimas Brancatelli y su familia. En el teléfono celular que le secuestramos, Starc tenía instalada la red social con la cuenta @martinezalejandrovr desde donde se hicieron los mensajes intimidatorios”, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

En las próximas horas el sospechoso será indagado por el fiscal Musso. Ante los investigadores, Starc habría dicho que forma parte de un grupo de haters que se dedica a agredir en las redes sociales.

“Uno está acostumbrado a que haya gente a la que le caes mal. Uno, sobre todo después del surgimiento de los libertadores y del odio que difunde la oposición, recibe insultos y agresiones. Pero que hayan amenazado con apuñalar o violar a mi hijo, un niño de siete años, me generó mucha impotencia y ganas de llorar”, sostuvo a LA NACION Brancatelli, después de la detención del sospechoso.

Diego Brancatelli, periodista Fabián Marelli - LA NACION

El periodista se mostró muy conforme con la celeridad con la que investigó la Ufeic. ”Demostramos que no es gratis amenazar y generar un daño. Son límites que no debemos dejar pasar. Tuvimos miedo, pero al miedo se lo enfrenta, no se le escapaba”, afirmó Brancatelli.

Sobre el sospechoso detenido, el periodista dijo: “Hay dos posibilidades: que entienda la gravedad de lo que hizo o que vaya por más y, una vez que recupere la libertad, vaya por más e intente vengarse. Tenemos que arengar por la libertad de oponión y de expresión, pero siempre en el marco del respeto”.

Un experimentado detectives judicial explicó: “Cuando las amenazas son anónimas y dirigidas a un menor de edad, se trabaja con una hipótesis de máxima, de concreción real del aviso intimidatorio. Por eso la celeridad de la investigación. Además, por más que no se concreten, una amenaza como las que sufrió Brancatelli afectan la tranquilidad de las personas y de los grupos familiares”.