Javier Milei (La Libertad Avanza) se convirtió en el precandidato más votado de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, que se celebraron el pasado 13 de agosto, con más del 30% del apoyo del padrón electoral. En las últimas horas, se difundió un video del libertario junto a Los Palmeras, en el que entonaron juntos la melodía de “Soy Sabalero”, que generó la sorpresa de todos en las redes sociales. En tanto, Diego Brancatelli apuntó contra la banda de cumbia e hizo estallar los memes.

El resultado de las elecciones primarias tuvo gran repercusión en las redes sociales, donde los usuarios y muchos famosos manifestaron su reacción y desataron diversas polémicas. Entre ellos, Lali Espósito compartió un mensaje en X (exTwitter), donde fue contundente: “Qué peligroso. Qué triste”, expresó la artista sobre el triunfo de Milei. Posteriormente, el economista aseguró no saber de quién se trataba y destacó que únicamente escucha ópera o a los Rolling Stones. “No soy muy idóneo de la música popular”, dijo.

Javier Milei apareció en un video junto a Los Palmeras

Sin embargo, a quien sí conoció fue a la banda de cumbia Los Palmeras, con cuyos integrantes se cruzó en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y junto a quienes posó frente a las cámaras y entonó la melodía de “Soy Sabalero”. En un video que se volvió viral a través de las redes sociales, Javier Milei se mostró muy cercano al vocalista Rubén Deicas y, al finalizar, se fundieron en un abrazo.

Diego Brancatelli cruzó a Los Palmeras tras su video con Javier Milei X: @diegobranca

Al instante, el periodista Diego Brancatelli cruzó a la banda de cumbia y apuntó: “Chau, Los Palmeras. Nunca más”, a través de su perfil en la red social X. Los usuarios no tardaron en desatar una ola de memes ante la situación y destacaron que el líder libertario pareció no saberse la letra del cántico de hinchada.

Los mejores memes en las redes sociales

En tanto, hubo comentarios de todo tipo, desde los que admiraron este encuentro inesperado y los que también apuntaron contra los músicos. Pero, en ambas partes, con humor. “Están cancelando a Los Palmeras, la banda favorita de Lionel Messi, por juntarse y sacarse una foto con Milei”, señaló uno. “Esto me arruinó el día”, dijo otro.

“Me parece una estupidez que cancelen a Milei por sacarse una foto con Los Palmeras”, destacó un tercero. “Milei tiene que festejar el triunfo [de las elecciones] con ‘Bombón asesino’ de fondo”, dijo otro.

Además, el periodista se convirtió en el foco de los memes en las redes sociales, a raíz de su crítica hacia la banda de cumbia santafesina por aparecer junto al líder de La Libertad Avanza.

Qué dijo Javier Milei de Lali Espósito

Tras el tuit que compartió la intérprete de “Disciplina” y que se viralizó a través de las redes sociales, Javier Milei aseguró no conocer a Lali Espósito. Así, en una entrevista en Radio Rivadavia, el político fue consultado: “Lali te puso que sos muy peligroso ¿Sabés quién es?”, apuntó el periodista. Pero el libertario prefirió no tocar el tema en cuestión. “Perdón, no”, sentenció. Y continuó: “Yo escucho a los Rolling Stones o escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

Javier Milei ninguneó a Lali Espósito tras la polémica por un tuit de la cantante Archivo

Posteriormente, la artista de fama internacional compartió un mensaje a sus seguidores: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente”. Y cerró: “Del único bando del que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.