“Tengo problemas con mi familia”. Escondido en una cantina y tapado con una frazada, así pasó sus días prófugo Germán Kiczka

Llegó al balneario municipal de Loreto, en Corrientes, en un auto Toyota Corolla gris y pidió alquilar una cabaña. El cuidador le explicó que estaban con trabajos de refacción para la temporada alta y que no tenía lugar disponible. El visitante dijo que necesitaba un lugar para dormir. “Tengo problemas con mi familia”, explicó como pidiendo ayuda. Fue entonces que al “forastero” le ofrecieron pasar unos días en la edificación que durante el verano funciona como cantina. Para dormir se las tuvo que arreglar con una reposera y una frazada que le prestaron.

Así pasó sus días prófugo de la Justicia de Misiones el diputado Germán Kiczka. Sobre sus espaldas pesaba un pedido de captura internacional al estar imputado de haber distribuido videos y fotos con contenido de situaciones de abuso infantil.

Kiczka fue detenido anoche por la Policía de Corrientes y hoy a la mañana fue trasladado a Misiones, donde en las próximas horas será indagado por el juez de Apóstoles Miguel Ángel Faría, magistrado que había ordenado su detención.

El legislador prófugo fue ubicado gracias a una vecina que anoche se comunicó con la comisaría de Loreto para avisar que había visto a un hombre en la zona del camping, cerca de la laguna, y que estaba convencida de que se trababa de Kiczka.

El balneario de Loreto

“La llamada fue recibida a las 21.30. La mujer estaba nerviosa. Sostuvo que estaba convencida de que se trataba del diputado prófugo. Entonces se decidió hacer un operativo cerrojo para evitar que se escape”, sostuvo a LA NACION una fuente del Ministerio de Seguridad de Corrientes, a cargo de Alfredo Vallejos.

El personal policial montó rápidamente un operativo. Cuando llegaron los uniformados, Kiczka no opuso resistencia.

“El cuidador explicó que había llegado días atrás y que quiso alquilar una cabaña. Y que a pesar de que le dijo que no había nada disponible por un tema de arreglos, el hombre le pidió un lugar para dormir porque tenía problemas con la familia. Afirmó no haberlo conocido. Sostuvo que no sabía que era el diputado buscado por la Justicia. Kiczka pasaba las noches en la cantina y dormía en una reposera”, explicaron las fuentes.

Entre sus pertenencias le secuestraron un teléfono celular sin chip y casi 100.000 pesos en efectivo. No descartan que en el auto haya más dinero. Pero el vehículo no fue abierto y en las próximas horas será peritado.

Tras quedar detenido, el legislador fue trasladado a un hospital de la zona donde se lo revisó. La localidad de Loreto está situada a 200 kilómetros de la ciudad de Apóstoles, de donde es oriundo Kiczka ,

El comisario general, Sandro Martínez, y el comisario general David López Asencio, jefe y subjefe de la Policía de Misiones, viajaron a Corrientes y en horas de la madrugada trasladaron al diputado.

El juez Faria en las próximas horas indagará al sospechoso. El magistrado tiene a cargo un desprendimiento del denominado caso Operación Guardianes Digitales por la Niñez, que fue conducido por la fiscal en lo penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), e impulsada por una ONG internacional contra la trata infantil, Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados.

La localidad de Loreto está situada a 200 kilómetros de la ciudad de Apóstoles, de donde es oriundo el diputado y donde la Policía de Misiones lo fue a buscar cuando se firmó su orden de captura. Según el Censo 2021 tiene 3000 habitantes.

“El diputado Kiczka, según lo que se pudo determinar en la investigación, habría distribuido 603 archivos, videos y fotos, con contenido de abuso sexual infantil. En todos los archivos que fueron recuperados se observaron a niños y niñas de corta edad. A simple vista se advierte que tienen menos de 13 años. En las imágenes, los víctimas son abusadas de diferentes maneras”, sostuvo una fuente con acceso al expediente