Terror en La Matanza: tres ladrones dispararon durante un robo a un banco y los clientes redujeron a uno de los asaltantes

Un momento de terror se vivió esta mañana en la sucursal Lomas del Mirador del Banco Galicia, cuando tres delincuentes ingresaron a robar al sector de cajeros automáticos. Aunque uno de los delincuentes efectuó disparos que providencialmente no hirieron a nadie, los propios clientes reaccionaron y lograron reducir a uno de los asaltantes, en tanto que los otros dos escaparon.

El hecho ocurrió en la entidad situada en Avenida San Martín y Villegas, de esa localidad de La Matanza. La policía trabaja en este momento en el lugar, donde aún permanecía el delincuente aprehendido. También se desplegó un operativo cerrojo para intentar dar con los dos prófugos, según se informó.

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