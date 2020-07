Violencia de género: denuncian a un joven por incendiar la casa de su exnovia

El fuego destruyó parte de la vivienda de la adolescente acosada por su exnovio Fuente: Archivo

El ataque originado por la violencia de género comenzó la tarde del jueves, en González Catán . El agresor envío a su exnovia constantes mensajes en los que reclamaba volver a la relación sentimental. Esa noche la casa de la adolescente fue incendiada , en forma intencional según el reporte de los bomberos. La familia de la víctima denunció al acosador por iniciar el fuego .

Pocos meses atrás, en abril pasado, Camila, de 19 años, se presentó en el Juzgado de Familia N°7 de La Matanza para solicitar una restricción perimetral al denunciar constantes casos de violencia por parte de su exnovio, un joven de 23 años, identificado como Damián y cuyo apellido se mantendrá el reservar dado que la causa está aún en la etapa de investigación. La relación había terminado hacía más de seis meses, pero él insistía con verla y por las noches, según testimonios, deambulaba por los alrededores de la casa de la adolescente. "La relación terminó porque él era violento" contó Daiana, hermana de Camila, y, además, afirmó que su hermana fue golpeada en forma constante durante el tiempo en que estuvo de novia con ese joven.

"En la casa viven Camila, mi otra hermana que está embarazada, mi mamá, su bebé y la pareja. Camila, tenía su habitación arriba. En un momento, mi mamá sintió fuertes ruidos y subió a ver qué pasaba. Y lo encontró a Damián acogotando a Camila", relató Daiana.

"Camila habló con él muchas veces intentando hacerlo entender el fin de la relación y le dijo que no quería estar más a su lado. Pero él insistía", explicó Daiana, que decidió llevarse a Camila a vivir en su casa como forma de protegerla.

Sin entender que la relación había terminado, el joven continuaba presentándose en la casa de Camila, forcejeaba las puertas y pedía verla. "Durante la relación, él la golpeaba y después le pedía disculpas. Minimizaba estas cosas. La relación era muy cerrada. Él la envolvía. La verdad es que no sé qué es lo que le hacía para que ella siga creyéndole", indicó Daiana.

Pasó el tiempo y Camila decidió regresar a su casa. El pasado jueves por la tarde, Camila se encontraba allí cuando comenzó a sentir piedrazos en la puerta de su hogar. Y un grito: "Camila, salí, quiero hablar con vos, no te quiero pegar, no te voy a hacer nada". En ese momento, Camila llamó al 911, avisando lo que sucedía. Escuchó a su exnovio gritar otra vez: "Te voy a matar. Me arruinaste la vida" . Anteriores parejas de ese joven dieron testimonio a familiares de Camila que esas palabras también fueron dirigidas alguna vez hacia ellas.

En pocos minutos llegó un patrullero, pero el joven de 23 años ya no estaba en la zona. Camila, con mucho miedo, le contó a los efectivos policiales lo que había ocurrido y decidió buscar refugio en la casa de una amiga. Cerca de las 21, la adolescente comenzó a recibir llamados de su exnovio. Asustada, no contestó. El acoso continuó por la red social Instagram, con insistentes mensajes. Y llegó por mensaje de texto una amenaza: "A las once y media estoy en tu casa, salí. Yo como y voy. Espero que estés ahí, quieras o no vamos a hablar" .

Pocos minutos después de la medianoche, Camila comenzó a recibir llamados del número de celular de la madre de su exnovio. Una metodología alternativa que el acosador utilizaba cuando su número se encontraba bloqueado por la víctima. Fueron ocho llamados en dos minutos. La situación se repitió 20 minutos después.

A las 0:55 se sintió una explosión en la casa de Camila . Los vidrios habían estallado en la vivienda donde se encontraba toda su familia, menos ella. Desconcertados por lo que sucedía y junto a los vecinos, que se acercaron tras el estallido, comenzaron a intentar apagar el fuego. Una autobomba llegó al lugar y el incendio pudo ser controlado, pero todas las pertenencias de Camilia se habían quemado. Según el perito de los bomberos, el incendio fue intencional y se inició en el colchón . "Mi cuñado es electricista y fue a la casa a mirar si hubo algún desperfecto eléctrico, pero no. Las térmicas no saltaron, los cables están intactos", contó Daiana.

Luego de lo que sucedió, otra adolescente que tuvo una relación con ese joven, se comunicó con Daiana y le contó que ella también tuvo que solicitar en su momento una orden judicial de restricción de acercamiento para evitar la continuidad del acoso.

La causa se encuentra radicada en la UFI 1 de San Justo.