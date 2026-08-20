Tiros, fuga marcha atrás, policías heridos, choques y 15 chicos de un jardín en medio de un tiroteo

Todo ocurrió en cuestión de minutos. Una camioneta Toyota Hilux blanca, varios patrulleros, motos de la Policía, disparos, maniobras a toda velocidad y un conductor que, cercado, decidió acelerar marcha atrás. En su intento de fuga, embistió a personal policial, provocó choques y terminó detenido después de impactar contra un móvil.

La secuencia, ocurrida este martes por la mañana en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, quedó registrada en distintos videos filmados por vecinos. Pero mientras la persecución se desarrollaba en las calles, a pocos metros del lugar había otro escenario: 15 chicos jugaban en el patio del Jardín de Infantes N°27.

Cuando comenzaron a escucharse los disparos, las docentes activaron un protocolo de emergencia, hicieron ingresar a los niños al edificio y buscaron ponerlos a resguardo. “Tiros, tiros”, fue la advertencia que, según relató la directora del establecimiento, Patricia López, desencadenó una reacción inmediata.

El operativo había comenzado cerca de las 10, en las inmediaciones de Río Colorado y Chascomús. La policía fue alertada sobre una camioneta que realizaba “maniobras temerarias” en la vía pública.

Tiros, fuga marcha atrás, policías heridos y 15 chicos de jardín en medio de una balacera en Neuquén

Cuando uno de los patrulleros intentó acercarse, el conductor de la camioneta intentó escapar. Primero intervino personal de la Policía Turística y luego se sumaron móviles de las comisarías 12° y 44°, además de agentes de la División Motorizada.

Los videos muestran algunos de los momentos más impactantes de la persecución. La camioneta aparece con una de sus puertas abiertas mientras el conductor acelera marcha atrás para intentar salir del cerco policial.

Los móviles buscaban bloquearle el paso, pero el sospechoso no se detuvo. Durante la maniobra embistió a personal de la División Motorizada y dos policías cayeron al asfalto. Uno de ellos resultó herido.

La situación se volvió todavía más caótica cuando uno de los patrulleros también realizó una maniobra en reversa y chocó contra un vehículo particular que circulaba por la zona.

Finalmente, el conductor perdió el control de la Hilux y terminó impactando contra un móvil policial sobre el césped de la vereda de una vivienda. La parte delantera de ambos vehículos sufrió importantes daños.

La persecución concluyó en el cruce de Choele Choel y El Dorado, donde el sospechoso fue finalmente acorralado y detenido.

El hombre presentaba una herida de bala en uno de sus brazos y fue trasladado para recibir asistencia médica. También fue atendida la mujer que viajaba con él, quien sufrió un golpe en la cabeza. Según fuentes policiales, el conductor no presentaba lesiones óseas y, una vez que reciba el alta, será trasladado a la Comisaría 12.

Más tarde, los investigadores comprobaron que la Toyota Hilux tenía pedido de secuestro por robo y era buscada por la Comisaría 19°.

Quince niños estaban en el patio del Jardín de Infantes Nº 27 de Valentina Sur cuando comenzaron a escucharse los disparos

A unos 20 metros de donde se desarrolló parte de la persecución, 15 niños se encontraban en el patio del Jardín de Infantes N°27.

Según consigna lmneuquen.com, la directora del establecimiento relató que las docentes escucharon los disparos y actuaron de inmediato. Los chicos fueron ingresados al edificio y se activó un protocolo que la comunidad educativa había elaborado meses antes, ante situaciones de violencia en el barrio.

Para evitar que los niños comprendieran la gravedad de lo que ocurría, las docentes intentaron presentar el traslado hacia el interior del establecimiento como un juego. Luego, toda la comunidad educativa se reunió en un espacio común hasta conocer si estaban dadas las condiciones de seguridad para abandonar el lugar.

Las clases fueron suspendidas al día siguiente. Desde el jardín también reclamaron mayores medidas de seguridad y el cerramiento del patio, que tiene visibilidad directa hacia la calle.

El episodio también abrió dos investigaciones judiciales. Por un lado, la fiscal Fernanda Sabatini dispuso la retención preventiva de las armas reglamentarias de los agentes que participaron del operativo, una medida habitual para establecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Por otro, el fiscal Horacio Maitini investiga el robo de la camioneta y los hechos vinculados con la resistencia a la autoridad.