Murió un bebé de 10 días tras un violento choque en Punta Lara: imputaron a un hombre que manejaba a toda velocidad

Un bebé de apenas 10 días murió y su hermana, de 3 años, resultó gravemente herida en un choque múltiple ocurrido anoche en Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada.

El siniestro involucró a una Ford EcoSport, un Volkswagen Up y una Fiat Fiorino. Oscar Luciano Pacheco, conductor de la EcoSport, de 66 años, fue demorado e imputado en una causa por homicidio culposo.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108. Por motivos que todavía se investigan, la EcoSport chocó contra los otros dos vehículos.

Según las primeras reconstrucciones, apoyadas en la imagen de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de Ensenada, la camioneta enbistió desde atrás a la Fiorino, perdió el control y luego impactó contra la Volkswagen Up roja que venía en sentido contrario.

Murió un bebé de 10 días en un choque múltiple en Punta Lara

La Fiorino era conducida por Yasmín Jaimon, de 24 años, que se trasladaba junto a sus dos hijos: Tadeo Ledesma, de apenas 10 días, y una niña de 3 años. Como consecuencia del choque, también resultaron heridos y recibieron asistencia médica una mujer de 57 años, otra de 33 y un hombre de 43, aunque no se brindaron mayores detalles de cómo evoluciona su estado de salud.

Los dos menores fueron trasladados de urgencia al Hospital de Niños de La Plata. Tadeo sufrió lesiones de extrema gravedad y, pese a los esfuerzos de los médicos, murió horas después del accidente. Su hermana también sufrió heridas graves y quedó internada, aunque no se difundió un parte oficial actualizado sobre su evolución.

Así quedó la camioneta en la que viajaba en bebé fallecido junto a su hermanita de 3 años

Tras el choque, una importante cantidad de personas se concentró en el lugar. De acuerdo con el informe policial, los efectivos debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante el tumulto que se había formado.

En medio de esa situación, algunas personas arrojaron elementos contra los móviles policiales y provocaron daños en los vehículos. La Policía intervino para controlar el escenario mientras se desarrollaban las primeras actuaciones y se preservaba el lugar del siniestro.

Los otros dos autos involucrados en el choque múltiple

El hecho quedó registrado por las cámaras de tránsito. Esas imágenes forman parte del material que puede contribuir a reconstruir la mecánica del choque, junto con las pericias sobre los vehículos involucrados.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10 de La Plata. Por disposición judicial, los vehículos fueron secuestrados para la realización de peritajes.

Según datos oficiales, en lo que va del año ya son 52 las víctimas registradas en diversos accidentes de tránsito ocurridos en todo el Gran La Plata, lo que arroja un promedio de cinco personas fallecidas por mes.