Guadalupe Canuillan, la más joven de las víctimas fatales del desbarrancamiento de un camión del Ejército Argentino en San Martín de los Andes, tenía 19 años y había ingresado como voluntaria a la fuerza hace apenas un añ,o luego de trabajar limpiando una cabaña. Ella fue identificada junto a otros tres fallecidos en el accidente; el cabo primero Cristian González, de 29 años; el cabo Juan Martín Román, de 23 años; el soldado voluntario Oscar Morales, de 21 años; otras seis víctimas están en terapia intensiva, mientras que una decena reciben intervenciones menores por sus heridas.

Guadalupe Canuillan era fanática de las jineteadas, una pasión que combinaba con la que profesaba por el Ejército FB

Canuillan provenía justamente de la ciudad neuquina donde se produjo el incidente, y en su perfil en Facebook expresaba sus dos pasiones: el Ejército y las jineteadas, un pasatiempo que compartía junto a su familia. “Entre jinetes y fogones”, tenía escrito en su biografía de la red social, y se dedicaba a compartir actualizaciones, memes y fotos relacionadas a la práctica, como los elegidos para participar en el campeonato provincial de cara al Festival de Jesús María del próximo año.

Su afición por el Ejército también era evidente desde hace mucho tiempo, remontándose a cuando trabajaba como mucama en una cabaña de San Martín: “Para ella su sueño era ser parte de las fuerzas, quería seguir estudiando para no solo ser una voluntaria y avanzar más”, recordó en diálogo con TN Mónica Riquelme, a quien conoció durante este período de dos meses a mediados del año pasado. Sus redes sociales también lo reflejaban, en particular en una publicación que compartió con una variedad de mujeres soldado realizando actividades de servicio con la leyenda: “No todas queremos ser princesas”.

Guadalupe junto a su madre, con quien compartía su disfrute de las jineteadas FB

Poco después de que se conoció su muerte, su muro también se convirtió en una vía para que algunos de sus amigos le dedicaran sentidos mensajes de despedida. “QEPD chola, siempre te vamos a recordar en los bailes camperos, quedaron muchos por compartir”, le escribió Kika Ríos, mientras que Evelyn Mera compartió un meme de los que solía publicar con una dedicatoria: “Así estarás allá arriba, no lo dudo hermosa. Seguí brillando princesa. Te voy a recordar siempre con todo el amor que me brindabas”. Juanpi Jara, por su parte, fue más directo: “Volá alto amiga, te vamos a extrañar mucho”.

Cómo sigue el caso

Inés Gerez, la fiscal a cargo del caso, afirmó el jueves por la noche que “se solicitó a la Policía provincial la realización de una pericia accidentológica para determinar la dinámica del accidente y la posible existencia de una falla mecánica en el rodado”.

Trágica caída de un camión del Ejército en San Martín de los Andes

Por ahora, se sigue trabajando en el lugar, a la vera de la ruta provincial 62, en el camino que une San Martín de los Andes con el lago Lolog, para retirar el camión Mercedes Benz del Ejército Argentino, que cayó cerca del patio de una vivienda. Como se consignó, los resultados del peritaje podrían estar listos el próximo martes.

Si bien estaba previsto avanzar con entrevistas a los soldados sobrevivientes, la conmoción en la comunidad fue tan grande que desde la Justicia se decidió postergar este proceso para el sábado. Ciavarelli aclaró, por su parte, que algunos soldados siguen internados para recibir la contención psicológica necesaria, y que recibirán el alta médica tras la evaluación de un psiquiatra.

