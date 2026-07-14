Tragedia en Córdoba: el impactante video del joven prendido fuego y que murió por las quemaduras sufridas
Todo ocurrió en la ciudad de Marcos Juárez; la víctima, que falleció en el Instituto del Quemado, tenía 20 años
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La filmación es estremecedora: un joven de 20 años prendido fuego corriendo por las calles de Marcos Juárez, en Córdoba. Una ambulancia lo trasladó de urgencia a un hospital, pero finalmente murió como consecuencia de las graves quemaduras sufridas y ahora la Justicia investiga las circunstancias alrededor de su muerte.
“En horas de la madrugada, facultativos del Instituto del Quemado constataron la muerte de un joven de 20 años, el cuál había ingresado el día sábado trasladado desde el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez. Personal de Investigaciones continúa con las pesquisas para dilucidar las circunstancias del hecho bajo las órdenes de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez”, informó la Policía de Córdoba en un comunicado de prensa.
Según la filmación, el sábado pasado, en horas de la tarde, el joven apareció con el cuerpo prendido fuego en Zeballos, Marcos Juárez.
Fue trasladado de urgencia al citado hospital, desde donde lo derivaron al Instituto del Quemado de Córdoba. Allí murió.
“En la casa donde vivía el joven, efectivos de la Policía Judicial y de la Subdirección General de Bomberos realizaron peritajes en la vivienda donde vivía el joven”, se agregó en el citado comunicado de prensa.
La pareja del joven, según informaron medios locales, habría dicho que todo ocurrió cuando el muchacho limpiaba su moto y hubo una explosión.
Pero la familia de la víctima sostiene que fue prendido fuego y en una manifestación pidió Justicia.
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