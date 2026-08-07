Los audios en los que el joven asesinado por su novia en Chaco habla de la violencia que sufría

Mientras avanza la investigación por su crimen en Chaco, en las últimas horas se conocieron audios que Julián Álvarez Guardia -asesinado por su novia Victoria Cantero- les mandó a distintas personas de su entorno describiendo situaciones de violencia que sufrió por parte de ella, hasta el momento la única sospechosa.

Uno de ellos fue para una amiga. Allí se lo escucha a Álvarez Guardia hablar de una situación que vivió con su pareja. “Me estaba revisando el teléfono, le dije que lo dejara de hacer. Después se lo saco porque pensé que era mi celular, pero era el de ella, porque son los dos iguales. Me dijo ‘ese no es tuyo’ y reventó el mío contra el piso, entonces yo reventé el de ella”, contó el joven de 29 años.

Luego, habló de una situación hipotética en la que podría defenderse. “Yo me puse a pensar, ponele que me esté pegando y yo le tire un manotazo en la cara sin intención de pegarle... tengo mucho que perder, no es por ahí”, sostuvo, según consignó Diario Chaco.

🔴 REVELAN AUDIOS DE JULIÁN ÁLVAREZ GUARDIA DONDE DENUNCIABA AGRESIONES DE VICTORIA CANTERO | Diario Chaco accedió en exclusiva a audios que Julián Álvarez Guardia había enviado a un amigo, en los que relataba un episodio de violencia que habría sufrido durante su relación con… pic.twitter.com/TmIgVzaT4h — Diario Chaco (@DiarioCh) August 4, 2026

En otra de las grabaciones, la víctima aseguró que Cantero le dañó su auto y que ella lo agredió. “El auto es lo de menos, es todo lo que me pegó. Aparte de eso también me rompió la cadenita porque la tironeaba. Es una banda ya, está re mal. Una cosa es que te revise el teléfono y otra cosa es poner una foto de perfil conmigo. No entiendo cuál es el chiste de ella o qué pasa por su cabeza que tiene que agarrar mi celular y poner ella una foto conmigo”, añadió.

La joven acusada de matar a su novio

En tanto, Álvarez Guardia aseguró que su pareja lo dejó encerrado en su auto. “Yo le abrí la puerta para que se vaya y me sacó las llaves. Me dejó encerrado. Y ahí me rompió la camioneta. Al otro día vino cuando estaba durmiendo la siesta y entró nomás a mi pieza, estaba mi mamá en el comedor”, sumó.

Todos estos audios forman parte del expediente de la causa en la que se investiga el homicidio del joven a puñaladas en una casa de Resistencia. El hombre fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando con una herida de arma blanca en el tórax, fue operado, pero murió a causa de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Victoria Cantero, detenida

Esta semana Cantero confesó el crimen. Mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia, la Justicia intenta reconstruir la secuencia del ataque y determinar las circunstancias que rodearon el crimen.

El expediente quedó bajo la órbita del Equipo Fiscal N°2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce.

La hermana del hombre asesinado en Chaco apuntó contra la novia detenida: “Sabías muy bien dónde apuñarlo” Facebook

La hermana de la víctima, Noelia Guardia, explicó que ambos se conocían desde hacía aproximadamente dos años y mantenían una relación de pareja, aunque no convivían. “Esa chica es muy mala, muy tóxica. Su familia también es cómplice”, sostuvo. Durante el velorio aseguró que su hermano había presentado dos denuncias previas por violencia por parte de su pareja: una en 2024 y otra en 2025.

Afirmó que él había intentado terminar la relación en distintas oportunidades, pero que la acusada volvía a buscarlo y se presentaba inesperadamente en los lugares donde se encontraba.