Tres detenidos y una mujer prófuga por un fraude con la venta de terrenos para loteos

Un exempleado farmacéutico devenido en CEO de un conglomerado empresarial en la capital bonaerense quedó detenido en una causa que investiga una presunta estafa a gran escala con la comercialización de lotes en supuestos barrios cerrados y semicerrados proyectados en terrenos que, por la reglamentación vigente, no podían ser utilizados a tal efecto. Dos de sus colaboradoras también fueron arrestadas por orden judicial y una tercera logró evadirse, por lo que se pidió su captura nacional e internacional.

Las órdenes de detención, solicitadas por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de La Plata, cuyo titular es el fiscal Juan Menucci, y convalidadas por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, alcanzaron a Francisco Alberto Vila Basualdo, Eugenia Martínez, Nadia Antonella Lima y Milena del Sol Dell’Aqua.

Dell’Aqua fue detenida en su casa de Berisso, mientras que Vila Basualdo y Martínez se presentaron posteriormente ante la Justicia. Lima permanece prófuga.

Según surge de la reciente resolución dictada en el marco del expediente 06-00-002726-26/00, a Vila Basualdo y a Martínez se les atribuyó la coautoría de diez hechos de estafa; a Lima, ocho; y a Dell’Aqua, su participación necesaria en seis. Martínez, además, fue imputada por el uso de un documento público falso. La jueza Garmendia autorizó también la requisa de los imputados y el secuestro de sus teléfonos celulares y otros dispositivos personales.

La investigación se concentra en la forma en que fueron comercializadas participaciones indivisas de inmuebles. De acuerdo con la resolución, los compradores recibían ofertas correspondientes a sectores presentados como lotes residenciales individualizados, aptos para construir y con perspectivas de escrituración , aunque las operaciones documentadas transmitían partes indivisas de parcelas mayores.

Vista del barrio Sophenia, de La Plata

Los hechos investigados corresponden principalmente a los emprendimientos Sophenia, en Arana, y Garden, situado sobre la Ruta 36, entre las calles 425 y 427, en el partido de La Plata.

En Sophenia, según consta en la resolución, los interesados llegaban al emprendimiento a partir de publicaciones realizadas en Instagram y luego mantenían comunicaciones con representantes de Desarrollos Delsud. En esas comunicaciones se ofrecía un barrio “semicerrado” con tendido eléctrico, calles internas mejoradas, tranquera de acceso y cerramiento perimetral. Los instrumentos de compraventa, sin embargo, tenían como objeto participaciones indivisas de una parcela de mayor superficie.

Uno de los episodios incorporados a la causa corresponde a un comprador que consultó en la Municipalidad de La Plata y luego comunicó que allí le habían informado que Sophenia no se encontraba aprobado.

En los mensajes incluidos en el expediente, Dell’Aqua respondió que el desarrollo funcionaba como un “condominio”, que se trataba de un predio privado y que no requería aprobación municipal . Esas comunicaciones fueron incorporadas entre las pruebas examinadas para determinar su intervención en las operaciones investigadas.

Las operaciones investigadas

La mayor cantidad de hechos descriptos en la resolución judicial está relacionada con Garden, un desarrollo de unas 11 hectáreas ubicado sobre la Ruta 36. En publicaciones difundidas a través de redes sociales era ofrecido como “barrio privado” o “barrio cerrado”, con sectores de aproximadamente 250 a 300 metros cuadrados. Entre las prestaciones anunciadas figuraban electricidad aérea, alumbrado LED, cerco perimetral, portones de ingreso y egreso, cámaras de vigilancia, garita de seguridad, calles mejoradas y espacios verdes; en distintas operaciones también se indicaron fechas futuras para la escrituración .

La documentación incorporada al expediente establece que las operaciones recaían sobre partes indivisas de un inmueble. Según los informes considerados en la resolución, Garden se encontraba en una Zona Especial de Territorialidad Periurbana y Rural y no contaba con una subdivisión del suelo registrada que individualizara como parcelas independientes los sectores que habían sido comercializados.

Los contratos y la documentación societaria permitieron además reconstruir la participación de distintas firmas. Grupo del Sud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL había sido constituida en 2018 con participación, entre otros, de Vila Basualdo y Martínez. Four Capital SA fue creada en 2022 con participación de ambos. También se cita a la firma Grava SRL.

En las operaciones de Garden, Vila Basualdo aparece en la documentación como vendedor o cedente; Martínez, como apoderada en diferentes actos, en tanto que Lima intervino en ventas relacionadas con el desarrollo. Four Capital, a través de Black Wallet, aparece en la financiación de saldos de precio. A su vez, tareas posteriores vinculadas con la administración del emprendimiento fueron atribuidas en la documentación y en las comunicaciones a estructuras comerciales relacionadas con Delsud.

Barrio Sophenia Instagram

Uno de los casos incluidos en la resolución de la Justicia platense corresponde a una pareja que acordó pagar 18.000 dólares por un sector identificado como lote 35 de Garden.

Los compradores entregaron 5.000 dólares y celebraron en forma simultánea un préstamo por otros 13.000 dólares con Black Wallet, marca de Four Capital, que debía ser cancelado en 48 cuotas. El boleto relacionaba la participación indivisa adquirida con un sector de 280 metros cuadrados y establecía que la escritura estaría disponible a partir de febrero de 2025. En la causa se incorporaron también reclamos posteriores vinculados con el pago de las cuotas.

Otros compradores declararon haber entregado sumas de 12.000, 15.000, 17.000 y 18.000 dólares, además de pagos financiados y desembolsos correspondientes a mensuras, bajadas eléctricas y otros conceptos.

En otro de los hechos, una pareja adquirió cuatro sectores identificados como lotes 221, 222, 223 y 224, realizó pagos mediante entrega de efectivo y un vehículo y efectuó posteriormente trabajos sobre el terreno. De acuerdo con la declaración incorporada al expediente, construyó allí su vivienda mientras aguardaba la escrituración que le había sido anunciada para abril de 2025.

El expediente municipal

La causa incluye un hecho referido a documentación presentada ante la Municipalidad de La Plata.

La imputación contra Martínez se originó en un expediente administrativo iniciado en noviembre de 2023 con el propósito de incorporar Garden al Registro de Barrios Informales. Según la resolución, dentro de ese trámite municipal se presentaron documentos que contenían firmas atribuidas a titulares del inmueble que luego fueron desconocidas por esas personas. Martínez quedó imputada, en este caso, por uso de documento público falso (por la inserción de firmas apócrifas).

Las actuaciones municipales aportaron, además, información sobre la situación urbanística del predio. Los informes incorporados al expediente indicaron que el proyecto no tenía una subdivisión registrada y que se encontraba emplazado en una zona periurbana y rural. Durante 2025 fueron constatadas construcciones y viviendas en el lugar y se tramitaron actuaciones destinadas a examinar alternativas respecto de la situación existente.

La maniobra, según explicaron fuentes con acceso a la investigación, consistía en el fraccionamiento, publicidad y venta de parcelas y terrenos ubicados en zonas catalogadas como rurales o de reserva hortícola (como en El Peligro, Melchor Romero, Abasto y Arana). Al estar prohibida la urbanización por la normativa local vigente, los compradores nunca podrían escriturar las propiedades ni acceder a servicios públicos básicos como luz, gas natural y agua.

Se estima que más de 500 familias resultaron damnificadas en más de una decena de barrios o desarrollos presuntamente irregulares, tales como Lomas de Arana, El Juncal, Bella Vista, El Paraíso, Los Pinares, La Escondida, Latitud 34 y Sophenia. Las operaciones se realizaban bajo boletos de compraventa que luego entraban en esquemas de refinanciación e incumplimientos constantes, según se explicó.

Por otra parte, las familias que ya construyeron en los terrenos comprados de buena fe denuncian, a través de redes sociales, que el lugar se inunda cada vez que hay una tormenta porque los trabajos hidráulicos y de drenaje no estuvieron bien hechos, del mismo modo que tienen permanentemente baja tensión y fluctuaciones de corriente eléctrica por deficiencias en el cableado.