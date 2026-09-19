Un gasista fue baleado por dos motochorros que intentaron robarle el auto en Mar del Plata

Martín, un gasista de 44 años, fue baleado por dos motochorros que intentaron robarle el auto. El hecho ocurrió este viernes en la calle García Lorca al 600 en la ciudad de Mar del Plata y quedó registrado por la cámara de seguridad de un domicilio del barrio. La víctima, que esperaba la llegada de un cliente, opuso resistencia y recibió cuatro disparos, luego manejó su Peugeot 208 hasta el hospital.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, puede verse el momento en el cual el gasista es abordado por uno de los delincuentes mientras el otro oficia de campana.

Las dramáticas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de la zona

En ese momento, uno de los ladrones lo apunta con un arma, mientras el trabajador permanece dentro de su vehículo. Luego de varias amenazas, la víctima desciende de su auto y empieza el forcejeo con el delincuente. Todo bajo la atenta mirada del otro cómplice que mira todo desde la moto.

Mientras el gasista le propina varios golpes al delincuente, el arma con la cual el ladrón baleó al hombre termina en el piso. Allí, el ladrón se reincorpora del suelo y empieza a correr en dirección hacia donde se encontraba el otro motochorro.

Uno de los ladrones atacó al gasista mientras el segundo delincuente hacía de campana

Finalmente, la víctima se repone y, con un último hilo de fuerza, logra volver a su Peugeot 208 con el cual sale a toda velocidad en dirección al hospital.

Según informó el medio 0223, la víctima permanecía lúcida y consciente y fue asistida inicialmente en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Punta Mogotes, desde donde posteriormente se dispuso su traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue intervenido quirúrgicamente.

Luego de su estadía en el nosocomio se estableció que el hombre de 44 años sufrió heridas en el abdomen y en las piernas. Por otro lado, aunque los motochorros lograron escapar, la Policía y la justicia informaron que se encuentran investigando su paradero. En consonancia, la fiscal Constanza Mandagarán quedó a cargo de la investigación y ordenó el rastreo de la moto con las cámaras de vigilancia de la zona para localizar a los maleantes.

Un delincuente que terminó lesionado

La semana pasada y también en Mar del Plata, un delincuente que escapaba de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) se tiró de un balcón y terminó rompiéndose la espalda. El incidente, que culminó con el ladrón siendo rescatado, se dio el domingo y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en un edificio.

Según fuentes consultadas por LA NACION, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) se encontraban en la ciudad balnearia con el objetivo de desmantelar una organización delictiva que sustraía cables de diferentes puntos de la ciudad balnearia -lo que generaba la interrupción de las comunicaciones móviles-.

Un delincuente escapaba de la Policía en Mar del Plata, se tiró de un balcón y terminó quebrándose la espalda

Tras una exhaustiva investigación, las autoridades avanzaron con el allanamiento de fincas -sobre las calles Rosales, Cataluña y 429- en las que residían los sospechosos. Durante el operativo se procedió con el arresto de seis personas, todas de nacionalidad argentina. Sin embargo, dos de ellos ofrecieron resistencia.

Al encuentro con las fuerzas de seguridad, intentaron darse a la fuga arrojándose desde el tercer piso de un balcón. Y si bien ambos sufrieron heridas de consideración, solo uno de los dos se llevó la peor parte: producto del impacto, se fracturó algunas vértebras de la columna. Bomberos debió intervenir, sacarlos en camillas y trasladarlos al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende, donde quedaron internados bajo vigilancia. Finalmente, este jueves la Justicia federal de Mar del Plata dictó la prisión preventiva de cuatro imputados por el robo de cables.