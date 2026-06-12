Tropas especiales participaron del traslado a prisión del narco que fue atrapado al salir de un boliche porteño

Tras ser detenido el pasado lunes al salir de un boliche en el barrio porteño de San Telmo, Andrés Raúl “Plin” Acosta fue trasladado bajo condiciones de máxima seguridad al penal santafesino de Piñeiro. Tropas especiales participaron de ese operativo, precaución tomada por las autoridades de Santa Fe al tratarse de un narco que no solo estuvo prófugo más de un año, sino que forma parte importante de una banda con gran volumen de fuego. E marzo pasado, cuando la policía provincial intentó capturarlo en su casa, se descubrió que almacenaba varios fusiles de asalto.

“La llegada de Acosta, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos, se concretó a través de un trabajo coordinado entre las TOE, la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario de Santa Fe”, informó el gobierno santafesino en un comunicado de prensa.

El nombre de Acosta aparece en el expediente que investiga a la banda Los Menores. En 2025 fue allanada una casa situada en Rodríguez al 100, alquilada por Plin; allí se hallaron fusiles de origen norteamericano M4, calibre 5.56, y una pistola Glock 9 mm.

Los investigadores señalaron que Acosta es cercano a Francisco “Fran” Riquelme, cuya banda tributa a Los Menores. También es un hombre que ganó poder en el paraavalanchas de la barra brava de Rosario Central, donde aparecía siempre cerca de Lautaro “Laucha” Ghiselli, fugaz líder de la hinchada canalla, también detenido como parte de la organización criminal que empezó a ganar territorio en Rosario, incluso arrebatando enclaves a Los Monos y otros clanes tradicionales en el historial de violencia criminal en esa ciudad.

En octubre del año pasado, Acosta fue incluido en la lista de prófugos más buscados publicada por el gobierno de Santa Fe. La Justicia provincial había pedido su captura en junio de 2025, tras el allanamiento a la casa que ocupaba de forma temporaria. En ese marco se había ofrecido una recompensa de $25 millones para quien aportara datos que condujeran a su captura.

Plin Acosta era buscado por la Justicia por una causa de asociación ilícita y tenencia de arma de fuego, vinculado a una organización criminal liderada por Francisco “Fran” Riquelme.

Acosta quedó alojado en un pabellón de aislamiento en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, hasta que se realice la audiencia imputativa en los próximos días tras permanecer detenido en una dependencia policial en la ciudad de Buenos Aires.

La detención se concretó durante la madrugada del pasado lunes en Buenos Aires a la salida de un local bailable en el barrio de San Telmo, en un operativo encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) dependiente del Gobierno de Santa Fe, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad.

“Ese procedimiento fue el resultado de tareas de inteligencia desarrolladas de manera articulada entre el área de Inteligencia Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, que permitieron localizar al objetivo tras un proceso de análisis e investigación”, señalaron funcionarios del gobierno de Maximiliano Pullaro.