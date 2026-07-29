La pareja del mecánico que murió en Necochea lo despidió con un sentido mensaje: “Te llevaste una gran parte de mí”

Con solo 35 años, Santiago Duca dejó atrás a su novia y sus dos hijas tras perder la vida en un accidente con su jeep en los médanos de Necochea. A días del trágico hecho su pareja, María Eugenia, lo despidió con una sentida carta en sus redes sociales: “Te llevaste una gran parte de mí”.

“Me inunda de angustia y tristeza pensar cómo te fuiste, y que hablen de vos sin conocerte. Yo quiero agradecerte por haberme acompañado 12 hermosos años, por la familia que formamos, por todo lo lindo que me enseñaste, me hiciste mejor persona, me enseñaste a ver la vida de otra manera”, expresó la joven en el inicio del texto. publicado en Facebook.

La publicación que la pareja de Santiago Duca publicó en su cuenta de Facebook Facebook Maru Mahon

“Mi gran amor, mi gran compañero, sigo aferrándome a la idea de que sea una pesadilla o un mal chiste tuyo. Me dejaste dos grandes amores, tan pequeñas, nuestras bebés que tanto deseamos y agradecimos por tenerlas”, continuó.

En su texto, María Eugenia aseguró que ahora intenta encontrar la manera de transmitirles a sus hijas quién era su padre y todo lo que hacía por ellas. “No se puede poner en palabras lo buen papá que eras, lo buen hijo, hermano, compañero, amigo”, sostuvo. También destacó su generosidad: “Nunca esperabas nada a cambio, entregabas más de lo que tenías porque así viviste siempre”.

El mecánico falleció tras un accidente que sufrió mientras probaba un vehículo Instagram Santiago Duca

En otro tramo de la publicación, se refirió a la pasión de Duca por los vehículos, algo que él mostraba habitualmente en sus redes sociales. “Es verdad que eras apasionado por los ‘fierros’ y eso mostrabas porque amabas lo que hacías. Fuiste alguien que hizo la diferencia, fuiste único en lo que hacías, ponías todo el corazón en cada trabajo, súper responsable y comprometido”, señaló.

María Eugenia recordó que, aunque ella no entendía de ese rubro disfrutaba escucharlo hablar sobre su actividad. “Nunca fue un trabajo más, era tu pasión y así lo mostraste siempre. Sé que fuiste un distinto en lo que hacías, siempre te escribían de todas partes del país por tus trabajos y respondías a todos como si fueran tus amigos, con la buena onda que te caracterizaba, con respeto y altura siempre”, manifestó.

La mujer recalcó la dedicación que le dedicaba Duca a la crianza de sus hijas Facebook Maru Mahon

A modo de cierre del texto compartido, la pareja de Duca escribió: “Te voy a amar eternamente y te voy a extrañar hasta el último día de mi vida. Fuimos el mejor equipo y con tu partida te llevaste una gran parte de mí. Por siempre mi corazón va a ser tuyo, hasta que nos volvamos a ver, mi gordito hermoso”.

Cómo fue el accidente que provocó la muerte de Santiago Duca

Duca murió este sábado luego de que volcara el Jeep que conducía por los médanos de una playa de Necochea. Según informó LA NACION, El hombre era mecánico y había salido a probar el vehículo, que sería propiedad de un cliente, tras haberle realizado algunas refacciones.

El accidente ocurrió en la zona de Paso del Arroyo, al sur de la ciudad balnearia. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor habría ingresado a un sector con piedras a más de 120 kilómetros por hora, lo que provocó el vuelco del vehículo.

Probaba un Jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido

Compañeros que se encontraban en el lugar lo auxiliaron de inmediato. Sin embargo, y pese al rápido accionar de los servicios de emergencia, llegó sin signos vitales al Hospital Municipal Ferreyra después de sufrir politraumatismos.

Duca era un reconocido aficionado a los vehículos todoterreno y compartía en sus redes sociales videos de sus recorridos por médanos y playas. Además de atender su propio taller mecánico, trabajaba en una estación de servicio de la ciudad, según informó el diario local Ecos Diarios.

El lunes, sus familiares, allegados y amigos participaron del velatorio en una cochería de Necochea.