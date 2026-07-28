San Isidro: incrementaron los operativos de la Patrulla Municipal y en seis meses fueron arrestados o demorados 1240 sospechosos

A partir del despliegue de la Patrulla Municipal y con el apoyo de unidades de la policía bonaerense, se desplegaron operativos de saturación en San Isidro. Las autoridades municipales aseguran que en el primer semestre de este años fueron detenidos o demorados 1240 sospechosos en diversos procedimientos, muchos de ellos se concentraron en villa La Cava, una zona que en las últimas investigaciones de robos en ese distrito aparece como lugar de de escondite o bien de planificación de golpes.

Según los datos de la Secretaría de Seguridad de San Isidro, los diversos operativos habrían permitido una reducción del 80 por ciento de los robos de vehículo en comparación de igual período de anos anteriores.

Entre enero y junio, los agentes de la Patrulla Municipal identificaron a 128.904 personas y realizaron controles sobre 53.813 vehículos. Desde la Secretaría de Seguridad sostienen que el objetivo fue incrementar la presencia en la vía pública y generar un sistema de vigilancia permanente que permitiera detectar movimientos sospechosos antes de que se concretaran los delitos.

El rol de los vecinos y la tecnología

Uno de los ejes del plan que es destacado por los funcionarios municipales es la participación de los vecinos a través de los distintos canales de comunicación directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM). Según las estadísticas de San Isidro, el 77,76% de los llamados de emergencia fueron canalizados mediante herramientas municipales, como el COM, el programa Ojos en Alerta y el contacto directo con los oficiales que recorren diariamente las calles de San Isidro.

Ese involucramiento ciudadano también tuvo un impacto operativo. El informe señala que el 57% de los delitos registrados durante el semestre comenzaron a investigarse a partir de alertas realizadas por vecinos. “Eso permitió reducir los tiempos de respuesta y facilitar intervenciones preventivas antes de que las situaciones escalaran”, afirmaron fuentes municipales.

En el primer semestre fueron identificadas 128.904 personas Municipalidad de San Isidro

Operativos especiales en La Cava

Uno de los puntos centrales del plan estuvo enfocado en el barrio La Cava, donde el Municipio modificó la modalidad de intervención y comenzó a realizar operativos diarios junto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense y efectivos de la Gendarmería Nacional.

Durante los últimos tres meses, ese despliegue conjunto permitió concretar 75 detenciones, identificar a 2796 personas y controlar 979 vehículos.

La principal novedad que es señalada por las autoridades de San Isidro fue el ingreso cotidiano en esa zona de las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal al interior del barrio, dejando atrás el esquema de vigilancia exclusivamente perimetral que predominaba hasta ahora. La intervención conjunta con fuerzas provinciales y nacionales buscó fortalecer la prevención y aumentar la presencia del Estado en una de las zonas consideradas prioritarias por las autoridades.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad municipal, en estos primeros seis meses del año se desarrollaron, además, cuatro instancias de formación para instructores y agentes en el uso de armas menos letales BYRNA.

Desde el municipio sostienen que la combinación entre presencia en la calle, tecnología, capacitación permanente y coordinación con la Justicia y las fuerzas de seguridad constituye la base del nuevo modelo de prevención. “La seguridad se construye con presencia en la calle, tecnología, capacitación permanente y un trabajo coordinado con las fuerzas provinciales, nacionales y en coordinación con la Justicia. Los resultados de estos primeros seis meses muestran que ese camino da resultados concretos para los vecinos”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro.