Tucumán: una playera recibió una brutal golpiza de una conductora que no quería esperar su turno para cargar nafta

En una estación de servicio de la provincia de Tucumán, una playera recibió un brutal ataque a manos de una automovilista que reclamaba ser atendida. El hecho tuvo lugar el pasado lunes 1° de mayo pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas junto con el testimonio de la trabajadora herida.

En diálogo con La Gaceta de Tucumán, Lucía Rodríguez -la víctima de la agresión- explicó que en la estación operan con dos filas: una en donde se carga nafta a las motos y otra para los autos. “Ella se puso en la fila que no correspondía y cuando le dije que debía pasar al otro lugar, me empezó a insultar”, precisó.

Tras lanzarle agravios por varios minutos, la agresora decidió alejarse del lugar a pie. Cinco minutos después, volvió para recuperar su vehículo pero antes se desquitó con Rodríguez. “Me empezó a golpear violentamente por un largo rato hasta que mis compañeros lograron desprenderla de encima mío”, narró.

El video, que coincide con la declaración de la víctima, muestra el momento exacto en que la atacante se dirige hacia la empleada -que estaba a metros de un surtidor- y le propina varios golpes de puño seguidos. Sin otra alternativa, la playera también decide defenderse de las agresiones y contraataca.

Instantes más tarde, allegados a la mujer que inició la disputa deciden intervenir en la escena pero no de buena manera: en vez de separarlas, alejan a otros trabajadores de la estación de servicio e impiden que detengan la pelea entre ambas mujeres -que era observada de lejos por otros clientes-.

Los últimos 30 segundos del video exhiben a la agresora y como domina a la playera a base de cachetadas, piñas y tirones de pelo hasta que finalmente sus familiares entran en razón y la alejan de la playera. Los trabajadores de la estación de servicio hacen lo mismo con su compañero y la llevan a un lugar seguro.

“Me golpearon en la cara y en la cabeza. Quedé con mucho miedo, miedo de salir a la calle más que nada”, lamentó Rodríguez en una entrevista televisiva.

Precisó haber hecho dos denuncia luego del ataque: “La primera sobre lo ocurrido, y la segunda porque la agresora continúo yendo a mi trabajo a buscarme y diciéndole a mis compañeros que me iba a volver a golpear cuando donde me vean; que me estaban esperando en la calle, en la estación”.

“No entiendo por qué tanta violencia y tanta bronca con una persona que encima no conocés. No saben que yo tengo familia, si tengo que volver, si tengo hijos. No me conocen. Para agredirme, no tuvieron piedad”, concluyó.

LA NACION

Temas Tucumán