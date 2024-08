Tucumán: un incendio en Tafí del Valle afecta a más de 1200 hectáreas

Escuchar

Un impresionante incendio se registra en la zona montañosa de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, y las llamas ya consumieron 1200 hectáreas de pastizales. El fuego había llegado cerca de una planta de energía y se temía por el suministro eléctrico, pero las autoridades en la zona ya lo controlaron. Por el momento se desconocen las causas del siniestro.

El primer foco se generó el miércoles de esta semana en las zonas de El Pabellón y La Ciénaga. Si bien los Bomberos pudieron controlar las llamas en un principio, los fuertes vientos expandieron el fuego. “Hay mucho viento y está muy seco, en este momento está fuera de control”, advirtieron el jueves desde el Cuartel de Bomberos de Tafí del Valle, según consignó La Gaceta.

En pleno incendio comenzaron a circular en redes sociales imágenes que muestran las llamas apoderándose de la zona montañosa de la localidad tucumana. También hay videos sobre las tareas de las autoridades que tratan de controlar las llamas.

El fuego llegó a estar cerca de la usina de Las Bolsas, una planta de suministro eléctrico, pero los bomberos pudieron frenarlo ante la amenaza de que los lugareños se quedaran sin luz. “A esta hora [jueves por la noche], el fuego avanzó muchísimo más y alcanzó El Pinar de los Ciervos, La Quebradita y El Infiernillo, incluso una parte de Los Cuartos también”, agregaron.

El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, fue al lugar para coordinar el trabajo entre Bomberos, la Policía y el personal de Defensa Civil. “Todo el equipo del Gobierno está apoyando a quienes combaten el fuego. También colabora el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, así que hay una colaboración desde la Nación”, reveló el funcionario.

En tanto, remarcó que el fuego se salió de control por la presencia del viento Zonda, junto con las altas temperaturas en pleno invierno. Incluso no se pudo implementar una avioneta para combatir las llamas debido a las adversas condiciones climáticas.

Para este viernes, el incendio ya hizo estragos y se quemaron más de 1200 hectáreas de pastizales. Por su parte el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, aseguró que ya está fuera de peligro la planta eléctrica. “Se quemó lo que se tenía que quemar y se controló toda la zona. El fuego se acercó a unos 150 metros”, indicó el funcionario.

Sin embargo, por estas horas la mayor preocupación es que el incendio se acerque a las plantas potabilizadoras de agua, que suministran a toda la zona para el consumo.

“Hay mucha voluntad por ayudar, pero no todos pueden acercarse al fuego porque es peligroso. Más de 200 personas trabajan en los operativos”, agregó Caliva sobre uno de los incendios más grandes que se registraron en Tafí del Valle. Sobre las posibles causas, marcó: “Algunos dicen que queman el pastizal para que mejore el pasto, pero no se sabe. Alguien lo hizo porque es una costumbre del lugareño, pero no sabemos más detalles”.

