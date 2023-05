La respuesta de Pepe Mujica tras los insultos que recibió por parte de seguidores de Milei en la Feria del Libro

escuchar

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica llegó al último fin de semana de la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires y en su visita se cruzó con seguidores del candidato Javier Milei que esperaban encontrarse con el líder de La Libertad Avanza y que lo insultaron. Ambos políticos tenían agenda en el evento justo el mismo domingo. Tras el episodio, el representante del Frente Amplio se refirió a lo que le había pasado y habló de una “crisis de esperanza”, a la vez que lo relacionó a un cambio hacia una nueva civilización en que la sociedad va a “sufrir mucho”.

Cuando arribó a La Rural de Palermo aquel día, el antes mandatario recibió una catarata de destratos. “Mugriento, andá a bañarte”, “viva la libertad, carajo”, “juira, bicho”, “la casta tiene miedo” y “fuera, viejo” fueron algunas de las expresiones que le gritó un grupo reducido de jóvenes libertarios que estaba en las inmediaciones. Fiel a su estilo, el líder de izquierda caminó tranquilo, hizo caso omiso y hasta se tomó fotos con admiradores que fueron al encuentro, antes de ingresar al predio.

Militantes de Javier Milei abuchearon a Pepe Mujica en la Feria del Libro de Buenos Aires

“Considero que es una crisis de esperanza”, entendió el expresidente luego, en una entrevista con IP Noticias, en relación con los agravios que recibió cuando iba a participar de la presentación del libro Semillas al viento, de editorial Octubre, que lo tiene como protagonista; justo al mismo tiempo que Milei daba a conocer su nueva obra, El fin de la inflación, en medio de la campaña.

“Los humanos somos animales utópicos. Inconscientemente, pero somos animales utópicos. No hubo ningún momento en 200, 300 mil años de historia en que los grupos humanos no inventaran algo mágico en lo cual creer, que después lo fanatizaron. No tiene vuelta, somos así”, reflexionó Mujica, que suele visitar la Argentina y tiene buena sintonía con dirigentes del Frente de Todos.

Incluso, también hizo un paralelismo con el fútbol. “Cuando no tenemos eso [algo mágico en que creer], igual nos prendemos del Barça, aunque son una sociedad anónima, no importa. Precisamos, puede ser River, una sociedad más laica”, explicó.

Entonces, insistió con que este tipo de reacciones violentas ocurren por esta crisis de esperanza y acotó para cerrar: “Pasa porque en el piso, en la profundidad de la historia, estamos entrando en una nueva civilización y vamos a sufrir mucho”.

De momento, en tanto, Milei no ahondó sobre lo que ocurrió en la Feria del Libro, pero sí presentó formalmente anoche en LN+ a su colega en la Cámara baja, Victoria Villarruel, como su compañera de fórmula para las presidenciales de este año.

