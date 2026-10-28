“Tuve más afecto en prisión que con mis vecinos”, dijo el bioquímico acusado de tener en cautiverio a su familia en Esquel

Miguel Edgardo Battista, el bioquímico detenido en Esquel, Chubut, acusado de haber mantenido en cautiverio a su esposa y a sus hijos, sostuvo que recibió “más afecto en la prisión que de sus vecinos”, quienes con la denuncia dieron origen a la investigación que derivó en su detención.

“Tuve más afecto en prisión que con mis vecinos”, sostuvo Battista, de 71 años, en declaraciones al medio Noticias de Esquel cuando salía de los tribunales para ser subido a un patrullero.

El bioquímico está imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas. “Es una gran persecución”, llegó a responder cuando el periodista del citado medio le pidió su versión de los hechos.

La investigación comenzó con una denuncia de una vecina de un barrio de clase media de Esquel, en Chubut, preocupada por los gritos que escuchaba de noche. Además, le parecía extraño que las ventanas estuviesen siempre tapadas y que los hijos de la pareja nunca salieran a la calle.

“Gracias al alerta de una vecina, la fiscalía tomó intervención y dispuso el rescate de una mujer y de sus tres hijos —dos de ellos menores de edad— que vivían en aislamiento absoluto, dentro de una vivienda en la que convivían con el padre”, había informado la semana pasada el Ministerio Público Fiscal de Esquel.

La esposa de Battista tiene 41 años. Los hijos 19, 17 y 13 años. El domicilio donde vive la familia, en una zona residencial de Esquel, fue allanado. El operativo fue encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri.

“Durante el procedimiento, ante la complejidad del escenario, la procuradora dispuso la detención en flagrancia del bioquímico por el presunto encierro prolongado de su pareja e hijos. La fiscalía lleva adelante diversas diligencias en el marco de la investigación del caso que conmocionó a la comunidad. Entre las medidas se destacan las entrevistas en Cámara Gesell a los hijos de la familia, peritajes para determinar la salud mental del imputado y requerimientos a entidades bancarias, organismos estatales y de salud”, se explicó desde el Ministerio Público Fiscal.

La casa del horror: detuvieron en Esquel a un bioquímico por tener cautivos a su esposa y sus hijos. Esquel, Chubut Captura de Video

La semana pasada, la Justicia había dictado la prisión preventiva de Battista por el plazo de diez días.

“El hecho se encuentra encuadrado provisionalmente bajo las figuras penales de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad”, se informó oficialmente.

La defensa de Battista, a cargo del abogado Daniel Sandoval, pidió “el cese del encarcelamiento”. El letrado, en declaraciones a Noticias de Esquel, afirmó que los tres hijos de Battista declararon en Cámara Gesell se refirieron a que vivían un “autoencierro”.

“Los tres dijeron lo mismo, que no están privados de la libertad, que no tienen ninguna restricción”, sostuvo el letrado.

“Si se emplea la lógica, podemos ver que tres jóvenes de esas características fácilmente pueden doblegar la voluntad de un anciano. Que un solo hombre de 71 años mantenga prisioneros a tres chicos no es una hipótesis muy sostenible”, había comentado el letrado luego de conocerse el arresto de Battista y que las autoridades hablasen del “rescate” de sus familiares directos.

En el caso interviene el juez José Luis Ennis y Marcos Ponce como subrogante cubriendo el cargo vacante de Asesor de Familia.

“El niega los hechos. Dice que tiene que ver como una forma de ver la vida, de mantenerse a resguardo de cualquier embate”, dijo el abogado Daniel Sandoval, que representa a Battista, el hombre de 71 años que está acusado de retener a sus familiares y de abandono de persona, ya que su esposa fue encontrada en muy mal estado de salud, con una grave enfermedad ya avanzada, que llevó a su internación en un hospital de esa localidad chubutenses.

Para la Justicia, se trata de un hombre que impuso su voluntad a sus familiares y que los colocó en situaciones de vulnerabilidad extrema.