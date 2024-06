Un ciclista de “elite”, cerca de ir a juicio por arrollar a un gendarme que hacía un control en la Panamericana

Escuchar

Un ciclista de “elite” está cerca de enfrentar un juicio oral y público acusado de “desobediencia y resistencia a la autoridad” y “lesiones leves” después de haber arrollado con su bicicleta a Esteban Cubillas, un cabo primero de la Gendarmería Nacional que participa de un control en la autopista Panamericana, a la altura de Garín, en Escobar.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento que, en primera instancia, había dictado el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

“Las manifestaciones en declaración testimonial de Cubillas, la víctima, y dos de sus compañeros, fueron coincidentes y concordantes en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron los hechos aquí investigados, los que, a su vez, guardan fiel correlato con lo asentado en el acta inicial. Tampoco obra constancia alguna que permita suponer, que el actuar del personal de gendarmería estuviera teñido de parcialidad u orientado por motivaciones distintas a las estrictamente funcionales, ni que se hayan apartado de la verdad objetiva, a lo que cabe añadir la presunción de que los hechos sucedieron tal como surgen en el acta procedimental”, sostuvieron los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín al rechazar la apelación presentada por la defensa del imputado, identificado como Mario R. B., un personal trainer de 62 años y vecino de Florida, Vicente López.

El tribunal de alzada sí redujo a la mitad el embargo sobre los bienes de Mario R. B. que había fijado el juez González Charvay en 6.000.000 de pesos.

“Conforme surge del acta de procedimiento, el 21 de enero pasado, aproximadamente las 10.15, Mario R. B. circulaba en una bicicleta marca Servello, modelo S5, por la ruta nacional N° 9, a la altura del kilómetro 38, junto con varios ciclistas más, cuando personal de la Gendarmería Nacional les ordenó que abandonaran la traza principal de la autopista, para lo cual se realizaron las señalizaciones correspondientes, lográndose así que la mayoría de los ciclistas abandonen la ruta. Sin embargo, Mario R. B. hizo caso omiso a las señalizaciones y embistió al cabo primero Esteban Cubillas, ocasionándole lesiones leves sobre su cuerpo”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

La bicicleta estuvo secuestrada y el ciclista estuvo unas horas detenido gendarmeria Nacional

Para el imputado la situación fue distinta. “Nosotros veníamos ya lanzados porque no vamos a pasear, somos ciclistas de elite. [Vamos] a 50 km/h. El pelotón va rotando, como que pasa uno, pasa el otro para poder mantener la velocidad. Vemos la camioneta de la Gendarmería, no en la ruta, no en la salida, sino en el pianito [sic] en el medio, casi contra el guardarraíl. Se empiezan a parar los gendarmes sobre ruta panamericana como para arrearnos para la salida. Cuando ya estamos cerca, yo levanto la mano diciendo no perá perá [sic], nos roban en la colectora, yo ya estaba cerca, había pasado un gendarme, estaba cerca abriéndome para la salida. Y uno de los gendarmes, se viene hacia mí y me metió un empujón salvaje porque yo nunca en mi carrera deportiva pasé esto. Volé y aparecí abajo de la camioneta de la Gendarmería. No entendí cómo ni nada”, sostuvo en su declaración indagatoria ante el juez González Charvay. En la audiencia se definió como “un ciclista de elite”.

Para los jueces Lugones y Barral, “las manifestaciones exculpatorias del imputado aparecen inverosímiles frente al escenario documentado en el acta cabeza de sumario. Ello, por cuanto del total de 26 ciclistas que integraban el grupo, su gran mayoría pudo cumplir con la orden emanada por el personal de seguridad, retirándose de la traza principal de la ruta nacional 9, extremo que evidencia que la totalidad de los ciclistas pudieron ver las señalizaciones que en forma previa y reiterada efectuaron los gendarmes y, enterados de las directivas, actuar en consecuencia”.

En su momento, el ciclista estuvo detenido unas horas y su bicicleta fue secuestrada. “Se tiene por probado que Mario R. B. desobedeció las órdenes de la fuerza policial al momento en que se encontraba circulando en infracción por la autopista presentando un riesgo para su vida y para los conductores que circulan de manera reglamentaria por la misma; producto de ello, le ocasionó lesiones leves sobre el cuerpo de Cubillas, quien se encontraba en ejercicio de sus funciones. Más allá de cómo se produjo el impacto, la realidad es que si el imputado hubiese acatado las órdenes de la fuerza policial, el accidente no se hubiese producido, por lo que tampoco se hubiese ocasionado lesiones al cuerpo del gendarme que se presentó como damnificado en la causa”, había sostenido el juez González Charvay cuando dictó el procesamiento del ciclista.

¿Tienen derecho a circular por la autopista Panamericana los ciclistas? No. El artículo 46 de la Ley de Tránsito 24.449 sostiene: “En las autopistas, además de lo establecido para las vías multicarril, rigen las siguientes reglas: b) No pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial... En semiautopistas es de aplicación el inciso b)”.

