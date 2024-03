Escuchar

Cuando fue indagado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, Mario. R. B., de 62 años, se definió con “un ciclista de elite”. Había sido imputado por “desobediencia y resistencia a la autoridad” y “lesiones leves” durante un control de la Gendarmería Nacional en la autopista Panamericana, a la altura de Garín, en Escobar, donde un cabo primero terminó herido después de ser embestido por la bicicleta del acusado. “Yo no embisto. Voy en esta dirección, él viene hacia mí y me metió un empujón salvaje. Nunca en mi carrera deportiva pasé por esto”, se defendió.

En las últimas horas, el magistrado procesó sin prisión preventiva al ciclista y trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 6.000.000 de pesos.

“Conforme surge del acta de procedimiento, el 21 de enero pasado, aproximadamente las 10.15, Mario R. B. se circulaba en una bicicleta marca Servello, modelo S5, por la ruta nacional N° 9, a la altura del kilómetro 38, junto con varios ciclistas más, cuando personal de la Gendarmería Nacional les ordenó que abandonaran la traza principal de la autopista, para lo cual se realizaron las señalizaciones correspondientes, lográndose así que la mayoría de los ciclistas abandonen la ruta. Sin embargo, Mario R. B. hizo caso omiso a las señalizaciones y embistió al cabo primero Esteban Cubillas, ocasionándole lesiones leves sobre su cuerpo”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

El hombre de 62 años argumentó que venía a alta velocidad y no pudo frenar. gendarmeria Nacional

Para el imputado la situación fue distinta. “Nosotros veníamos ya lanzados porque no vamos a pasear, somos ciclistas de elite. [Vamos] a 50 km/h. El pelotón va rotando, como que pasa uno, pasa el otro para poder mantener la velocidad. Vemos la camioneta de la Gendarmería, no en la ruta, no en la salida, sino en el pianito [sic] en el medio, casi contra el guardarraíl. Se empiezan a parar los gendarmes sobre ruta panamericana como para arrearnos para la salida. Cuando ya estamos cerca, yo levanto la mano diciendo no perá perá, nos roban en la colectora, yo ya estaba cerca, había pasado un gendarme, estaba cerca abriéndome para la salida. Y uno de los gendarmes, se viene hacia mí y me metió un empujón salvaje porque yo nunca en mi carrera deportiva pasé esto. Volé y aparecí abajo de la camioneta de la Gendarmería. No entendí cómo ni nada”, sostuvo en su declaración indagatoria.

El ciclista estuvo detenido unas horas y se secuestró su bicicleta. “Las declaraciones testimoniales de los gendarmes resultan contestes entre sí, pormenorizando cómo el imputado tuvo una actitud de desobediencia para con el personal que desarrollaba el procedimiento para controlar y prevenir ilícitos sobre la autopista. Ello, sin perjuicio de que no se hayan podido corroborar las declaraciones con los videos aportados por la empresa concesionaria de la autopista donde ocurrieron los hechos, lo cierto es que resulta inverosímil que de la totalidad de los ciclistas que se encontraban circulando en infracción, quienes eran aproximadamente 30 personas, solo uno de ellos no haya podido frenar al momento de avistar a los gendarmes que se encontraban haciendo las señalizaciones correspondientes para que desciendan”, afirmó el magistrado en su resolución.

Para González Charvay “se tiene por probado que Mario R. B. desobedeció las órdenes de la fuerza policial al momento en que se encontraba circulando en infracción por la autopista presentando un riesgo para su vida y para los conductores que circulan de manera reglamentaria por la misma; producto de ello, le ocasionó lesiones leves sobre el cuerpo de Cubillas, quien se encontraba en ejercicio de sus funciones. Más allá de cómo se produjo el impacto, la realidad es que si el imputado hubiese acatado las órdenes de la fuerza policial, el accidente no se hubiese producido, por lo que tampoco se hubiese ocasionado lesiones al cuerpo del gendarme que se presentó como damnificado en la causa”.

¿Tienen derecho a circular por la Panamerica un ciclistas? No. El artículo 46 de la Ley de Tránsito 24.449 es claro: “En las autopistas, además de lo establecido para las vías multicarril, rigen las siguientes reglas: b) No pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial... En semiautopistas es de aplicación el inciso b)”.

Temas Gendarmería Nacional