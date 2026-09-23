Un conductor se descompensó, se subió a la vereda y atropelló a una joven

Una joven que estaba parada en una vereda del barrio bonaerense de San José, en el municipio de Almirante Brown, resultó herida cuando un vehículo fuera de control la atropelló a toda velocidad y la aplastó bajo las estructuras de un local de ropa. Aparentemente, de acuerdo a los primeros trascendidos recabados por los medios locales, el conductor se habría descompensado.

El hecho ocurrió en las últimas horas, sobre la calle Salta, entre Virrey Vértiz y General Aráoz de Lamadrid, a pocas cuadras del límite con Lomas de Zamora. Una cámara de seguridad de la zona registró el momento exacto en que un Chevrolet Corsa gris que circulaba por la calle se subió a la vereda y avanzó directamente contra un comercio.

Perdió el control del auto cuando se descompensó y se subió a la vereda: impactó de lleno contra un poste

En el medio, el vehículo colisionó primero contra un exhibidor de prendas, luego embistió a la joven que estaba mirando su celular y terminó su errático camino en el frente del local de ropa.

Como consecuencia del choque, la mujer que se encontraba en el ingreso del comercio resultó herida tras quedar atrapada debajo de la estructura utilizada para mostrar vestimenta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial y se encontraba fuera de peligro.

La situación tuvo lugar en pleno horario comercial y en una zona con importante circulación de personas. De hecho, el accidente podría haber terminado en una tragedia fatal, ya que, segundos antes del incidente, tres mujeres habían caminado por ese tramo de la vereda.

Un colectivero murió tras estrellarse contra una casa en Temperley

Un colectivero de la línea 527 murió días atrás luego de protagonizar un violento accidente en la localidad bonaerense de Temperley. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Caaguazú y Dinamarca. El conductor se estrelló contra una casa de la zona por motivos que se investigan. El vehículo terminó incrustado contra el frente de la vivienda.

Las imágenes difundidas por LN+ muestran daños significativos en el frente de la propiedad. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el colectivo circulaba a alta velocidad sin pasajeros y fuera del recorrido. Compañeros del colectivero comentaron a los vecinos que el hombre aparentemente vivía un momento personal complejo. Según comentaron, se encontraba atravesando una difícil situación familiar.