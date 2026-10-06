Un extesorero de Colón de Santa Fe murió tras recibir una patada y caer al piso en una discusión por un incidente de tránsito

SANTA FE.- Omar Bonacci, de 72 años, extesorero de Colón de Santa Fe, falleció durante una discusión por un incidente de tránsito con un motociclista; durante el altercado recibió una patada que le hizo perder el equilibrio, y en la pesada caída golpeó su cabeza contra el pavimento y quedó exánime.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.20 de este lunes, a solo 100 metros del domicilio de la víctima, donde tenía previsto compartir una cena familiar.

Según los investigadores, todo comenzó con una colisión leve —que ocasionó escasos daños materiales— entre el Toyota Yaris que conducía Bonacci y una motocicleta Motomel Blitz, al mando de M. A., de 35 años.

La información policial señala que el incidente de tránsito entre ambos vehículos se registró minutos antes en la Avenida 7 de Marzo al 2300, entre Castelli y Moreno, de Santo Tomé.

Aunque parecía ser un incidente que no pasaría a mayores, a unas pocas cuadras siguió una discusión entre los conductores que finalizó cuando ambos detuvieron sus marchas e iniciaron un diálogo violento al que puso fin el conductor de la motocicleta con una patada al cuerpo de su antagonista.

Supuestamente, la violencia del impacto —“el único que existió”, dijeron ocasionales testigos— derribó al conductor del auto, quien se desplomó sobre la calzada.

Al caer, según ampliaron los paramédicos que le brindaron los primeros auxilios, golpeó su cabeza en el piso y quedó tendido, sin reacción.

Bonacci fue asistido y trasladado en ambulancia hasta el Servicio de Atención Médica a la Comunidad (Samco) de Santo Tomé; el informe oficial consignó que falleció durante el trayecto.

Tras conocerse la novedad, el fiscal de turno modificó la condición procesal del agresor, ya que de estar aprehendido pasó a encontrarse en calidad de detenido hasta tanto se produzca la audiencia imputativa, en las próximas 72 horas. Hoy fue trasladado para una revisión física en la sede de Medicina Legal y, posteriormente, quedó alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación provisoria del caso es “homicidio en riña”, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte del automovilista.

Por disposición de la fiscalía interviniente, la policía inició la búsqueda de testigos entre las personas que se encontraban en el lugar y constató la existencia de cámaras de videovigilancia —públicas y privadas— en la zona.

Los registros podrían aportar imágenes del choque y de la posterior pelea y resultar claves para el esclarecimiento del caso, indicaron los investigadores.

Omar Bonacci era un hombre del fútbol local; integró la comisión directiva del club Colón de Santa Fe, entre 2013 y 2015, durante la presidencia de Eduardo “Lalo” Vega, quien se hizo cargo del club tras la renuncia de Germán Lerche, acosado por numerosas irregularidades que luego lo llevaron a la Justicia.

En esa comisión, el hombre que perdió la vida en la discusión de tránsito en Santo Tomé se desempeñó como tesorero. No obstante, siempre siguió vinculado con la institución “sabalera”, que en las últimas horas expresó sus condolencias a la familia.