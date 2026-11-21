Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de 62 años, fue detenido tras quedar acusado de asesinar a balazos a un vecino en la localidad santafesina de Villa Guillermina tras una discusión por el volumen de la música. El ataque ocurrió este viernes en la calle y un testigo grabó toda la secuencia en video.

El crimen se desencadenó cerca de las 4.30 de la madrugada en este pueblo ubicado en el norte de Santa Fe, a 40 kilómetros del límite con Chaco y bajo jurisdicción del departamento de General Obligado. Según reconstruyeron desde el medio Rosario 3 a partir de un audio de WhatsApp de un testigo conocido de la víctima —Elbio Geiser—, el conflicto empezó durante una noche con alto consumo de alcohol y parlantes a “todo volumen”.

En un primer momento, Leandro Pezz hijo se acercó para pedirle a Geiser que bajara el sonido y le dijo: “Hacé bajar tu música, que no se puede dormir”. La víctima, que trabajaba de carnicero, rechazó el pedido y le respondió: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada”.

El momento de los disparos

Después de ese cruce, intervino el padre del joven. El hombre de 62 años subió a su camioneta —el testigo pensó en un primer momento que se dirigía a hacer la denuncia a la comisaría— y volvió al lugar armado.

A continuación, Pezz le disparó en el estómago a aproximadamente tres metros de distancia. Ya herido, el carnicero intentó meterse en una camioneta y logró entrar, pero el atacante volvió a dispararle tres veces más y lo mató en el acto, una escena que quedó registrada por la cámara de otro vecino.

Más tarde, un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para avisar que había una persona baleada cerca del cruce de las calles San Martín y Rosario. Al llegar al lugar, los policías encontraron el cuerpo de Geiser tendido sobre el asfalto, con sangre alrededor, y vainas servidas de un arma de fuego corta, que después confirmaron correspondían al arma del agresor.

Los Bomberos Zapadores de Vera llevaron el cuerpo de Geiser a la morgue judicial de Reconquista para hacerle la autopsia correspondiente, según informó el medio local Sabemos Más.

Por el homicidio, los agentes detuvieron en un principio tanto a Pezz padre como a su hijo, aunque la Justicia dispuso que solo el farmacéutico permanezca preso. Durante un allanamiento en la casa vinculada con los sospechosos, la Policía secuestró una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas.