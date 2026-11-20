Dos asesinatos de comerciantes que fueron víctimas de robo se notificaron en menos de 24 horas en el partido bonaerense de La Matanza. las circunstancias de los hechos fueron diferentes en esos casos, pero ambas víctimas murieron en su locales, situados en las localidades de Isidro Casanova y Villa Luzuriaga.

En uno de esos episodios fue apuñalado un supermercadista chino, atacado por un hombre que había sido descubierto en el momento en que intentaba llevarse cervezas ocultas entre su ropa.

La víctima, identificada por fuentes policiales como Dau Jianrong interceptó al ladrón luego de observar en las imágenes de las cámaras de seguridad la maniobra de ocultamiento de las bebidas alcohólicas. En ese momento fue apuñalado mortalmente por la espalda.

El robo seguido de homicidio ocurrió en la tarde del jueves, en el supermercado Los Hermanos, situado en el cruce de París y Fitz Roy, en la localidad matancera de Isidro Casanovas.

El homicida no fue detenido, pero fuentes policiales indicaron que se trataría de un indigente.

Algunas horas antes se había registrado otro homicidio en La Matanza. Fue asesinado de un disparo en el rostro el propietario de una metalúrgica situada en Villa Luzuriaga y por ese crimen fue arrestado un sospechoso. El móvil del asesinato, cometido el pasado martes, habría sido el robo de una importante cantidad de dólares que la víctima había comprado pocos minutos antes de ser baleada en su local, ubicado en el cruce de Monseñor Bufano y Camino de Cintura, en la mencionada localidad del partido de La Matanza.

Fuentes policiales identificaron a la víctima como Manuel Failde, de 67 años, cuyo cuerpo fue encontrado ayer por dos empleados de una compañía de telefonía móvil que realizaban trabajos en la azotea. Esos operarios subieron al techo a las 9 y bajaron a las 17, momento en que encontraron el baleado cuerpo del hombre que a la mañana les había dado paso a su terraza. Mientras daban aviso al 911 llegó al lugar el hijo de la víctima, que constató el robo de dinero y de un arma que se guardaba en la caja fuerte. También faltaba el equipo de grabación de las cámaras de seguridad instaladas en el comercio. En el momento del crimen no estaba en único empleado que colaboraba con Failde.

El hijo del tallerista asesinado contó a los policías que su padre había realizado una importante compra de dólares, aportó el nombre del vendedor en el sistema blue y dijo que para esas operaciones el cambista concurría a la metalúrgica. Esa versión fue confirmada en los análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Se observó en esas imágenes la llegada al mediodía de un vehículo, cuyo conductor ingresó en el local, donde permaneció durante media hora. La pesquisa identificó ese automóvil como propiedad del vendedor de dólares que esperaba Failde.

Luego se observó que un Fiat Duna estacionó frente a la puerta del local. Unos diez minutos después de la salida del cambista. Un hombre ingresó y permaneció allí más de 50 minutos. Luego salió, volvió y dejó finalmente el lugar que algunas horas después sería señalado como la escena de un crimen.

Ese conductor fue identificado como Javier Andrés Brescia, empleado de Carlos Alberto Umaño, amigo de la víctima, quien lo reconoció a través de las filmaciones y destacó que vivía en una de sus propiedades. Según informó la agencia Noticias Argentinas, los policías ingresaron en el domicilio -con autorización del propietario- donde se procedió a la detención de Brescia, quien poseía un pedido de captura con fecha de junio de 2019 en Morón por el delito de robo agravado por el uso de arma.

Más allá de los consignados crímenes, la estadística oficial señala el elevado nivel de violencia delictiva en La Matanza. En ese distrito se registraron 149 homicidios dolosos durante 2025, casi el 20% del total de asesinatos en la provincia de Buenos Aires. Fue el distrito con mayor cantidad de crímenes del conurbano y el cuarto en términos relativos, con una tasa de 8,1 cada 100.000 habitantes, casi el doble que el promedio provincial, que fue de 4,4.