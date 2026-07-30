Un grupo de ladrones ingresaron en un juzgado y se llevaron la computadora de un magistrado bonaerense

Fue el segundo ataque contra un juzgado de San Martín en casi seis meses. Durante la madrugada del miércoles, un grupo de intrusos irrumpió en el juzgado de Garantías N° 6, de ese distrito, dieron vuelta las cámaras de seguridad y robaron la computadora del juez y las claves de las firmas electrónicas de los funcionarios que están de turno en la feria judicial de invierno.

El primer ataque contra una sede judicial de San Martín ocurrió el 6 de febrero pasado, pero tuvo otras características: fue más violento y se desarrolló en el horario de atención al público, en el juzgado de Garantías N° 5, a cargo del magistrado Nicolás Schiavo.

Ambas dependencias judiciales funcionan fuera del edificio de los Tribunales de San Martín. El juzgado de Garantías N° 5, atacado en febrero, está en Pueyrredón al 3500. Mientras que el juzgado de Garantías N° 6, en el que robaron en la madrugada de ayer está en Güemes 2378, a ocho cuadras del edificio principal de los tribunales.

Si bien la investigación está con estricto secreto del sumario, fuentes policiales indicaron que los delincuentes levantaron por la fuerza una persiana de la propiedad en la que funciona el juzgado, violentaron la ventana e ingresaron.

La instrucción del sumario por el robo quedó a cargo de la fiscal Daniela D’Elía, quien ordenó una serie de medidas para identificar a los responsables del ataque.

Debido a que esa dependencia judicial no tiene custodia policial permanente, los intrusos enfocaron su atención en girar las cámaras de seguridad para no quedar registrados en los videos.

Luego, los asaltantes se apoderaron de la computadora del juez Jasón Castellano y los token con las firmas electrónicas de los abogados del juzgado. Hasta el momento no hay detenidos por el robo y los responsables de la pesquisa comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona para tratar de encontrar imágenes de las personas que, durante la madrugada transitaron por las calles adyacentes al juzgado, en un horario en el que no hay transeúntes que caminen por el área.

Fuentes de la investigación indicaron que una de las últimas resoluciones dictadas por el juez Castellano fue la denegatoria del pedido de detención contra Matías Grammatico, hijo mayor del magistrado de Garantías de San Martín, Mariano Grammatico. El hijo del juez fue acusado por la fiscal Fabiana Ruiz de formar parte de un grupo de ladrones que robaron una caja fuerte con una suma millonaria de dinero en efectivo y cheques de un estudio contable.

No obstante, el titular del juzgado asaltado rechazó la posibilidad de vincular el robo de su computadora y de las claves con las firmas electrónicas con la investigación contra el hijo del juez Grammático.

Otra de las causas sensibles que se instruyen en el juzgado asaltado fue la investigación por el ataque contra la dependencia judicial a cargo del magistrado Schiavo. El 24 de febrero pasado el juez Castellano convalidó las detenciones de dos mujeres, acusadas de irrumpir con palos y armas blancas en la dependencia judicial a cargo de Schiavo a quien amenazaron de muerte.

El ataque contra el juez Schiavo ocurrió el 4 de febrero pasado, por la mañana, cuando un grupo de 20 delincuentes armados con palos y cuchillos, presuntos integrantes de una banda criminal vinculada al narcomenudeo, copó la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5. Allí amenazaron de muerte al juez que interviene en una causa donde se secuestraron una escopeta, una pistola, cargadores, municiones y chalecos antibalas.

“Fue un hecho muy grave. Querían entrar en los despachos. No era una manifestación. Era un grupo de gente que pretendía tomar represalias contra representantes de la Justicia. Hubo amenazas de muerte”, dijo uno de los informantes sobre ese caso registrado en febrero pasado.

El edificio donde funcionan los Juzgados de Garantías 1, 4 y 5 de San Martín no tiene instalado sistema de videovigilancia. “No hay cámaras ni en el exterior ni en el interior del inmueble y la custodia policial no es suficiente”, dijeron fuentes judiciales.

La falta de seguridad en algunas dependencias judiciales bonaerenses quedó expuesta también con la irrupción registrada en las últimas horas en el juzgado de Garantías N° 6, situado a cinco cuadras del juzgado atacado en febrero pasado, en el centro de San Martín.

Con respecto a la otra causa penal sensible en la que interviene el juez Castellano, se pudo saber que, el viernes pasado, el magistrado rechazó el pedido de detención contra el acusado Matías Ariel Grammático, señalado como presunto responsable de robo agravado de automóviles y encubrimiento agravado.

El juzgado de Garantías 6 se ubica fuera del edificio de tribunales de San Martín

En su resolución, el juez Castellano manifestó que, luego de analizar la información incorporada en el expediente no advertía que las fotografías, ni los vídeos, ni el informe comparativo realizado por el personal policial, tenían la contundencia necesaria para probar la responsabilidad del imputado.

Según fuentes policiales que revisaron los videos de las cámaras de seguridad, uno de los ladrones caminaba de un modo particular y usaba en el momento del robo un pantalón negro con una identificación rectangular en uno de sus bolsillos. Esos dos elementos coincidirían con el acusado Grammatico.

No obstante, el magistrado consideró que dichos indicios resultaban insuficientes para una identificación positiva. El juez consideró que la sola coincidencia genérica de una única prenda de vestir, y la forma de caminar particular del sospechoso grabado por las cámaras de seguridad no alcanzaban para determinar que el ladrón que aparecía en los videos era el imputado Grammático.

La fiscal Ruiz acusó a Grammático y a Sergio Fabián Weber de participar en el asalto contra el estudio contable situado en el piso 13, del edificio de San Lorenzo 2108, en San Martín. Según la investigación judicial, el hijo del juez y Weber no actuaron solos. Habrían tenido cuatro cómplices que no fueron detenidos y eran intensamente buscados por la policía y la fiscalía.

Mientras que Weber supuesto cómplice del hijo del juez quedó preso y el acusado Grammático quedó imputado y vinculado con la causa, pero con un pedido de detención rechazado.

El asalto que habrían cometido Weber y Grammático ocurrió el 4 de mayo pasado entre las 2 y las 3.30. A partir de la reconstrucción del hecho, los investigadores policiales y judiciales indicaron que los asaltantes llegaron al edificio que asaltaron en un Peugeot 208 negro y un Peugeot 301 oscuro.

En las cámaras de seguridad habría quedado registrado cómo los ladrones no tuvieron necesidad de violentar la puerta del edificio porque tenían la llave. Luego, con dos inhibidores bloquearon los sistemas de seguridad del edificio. Con los dispositivos de alerta anulados, los sospechosos llegaron al único departamento del último piso, donde funciona un estudio contable.

Allí, los sospechosos se apoderaron de una caja fuerte que contenía una millonaria suma de dinero en efectivo y en cheques. Una vez que se apoderaron del botín huyeron en los mismos los vehículos con los que se trasladaron al edificio.