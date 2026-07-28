Detuvieron a un ingeniero argentino en Paraguay por un presunto caso de trata de personas

La policía paraguaya detuvo este lunes a un ingeniero argentino acusado de haber intentado raptar a una menor de 17 años. La joven había sido reportada como desaparecida y fue encontrada sana en las inmediaciones de un parque de diversiones de la Costanera Norte de Asunción, mientras que el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público local y se investiga un presunto caso de trata de personas.

Según informó el medio ABC Paraguay, la familia de la menor realizó una denuncia de desaparición y se activó el protocolo de alerta MAFE -un sistema que elimina el plazo de espera de 24 horas y envía notificaciones masivas a través de redes sociales a usuarios ubicados en un radio de 160 kilómetros del último avistamiento de la persona buscada-. En ese sentido el Departamento Especializado contra la Trata de Personas, Búsqueda de Personas Desaparecidas, Crimen Organizado y otras dependencias de la Policía Nacional iniciaron un operativo.

La joven fue hallada en las inmediaciones del parque de diversiones luego de que se enviara una notificación de la ubicación que permitió a las autoridades cercar la zona. Tras una inspección médica inicial se detectó que la menor se encontraba en buen estado físico, sin embargo, presentó un cuadro de shock emocional.

El ciudadano argentino, identificado como Ariel Morna, de 56 años, quedó detenido por orden de la fiscal especializada en trata de personas Isabel Arnold, mientras continúan las investigaciones para determinar si actuó solo o si existen otras personas involucradas en el caso. La Policía Nacional aclaró, además, que, por el momento, ninguna hipótesis ha sido descartada, incluida la posibilidad de una organización dedicada a la trata de personas.

Humberto Aquino, comisario del Departamento contra la Trata de Personas, dijo que el sospechoso no tendría ningún vínculo familiar con la joven y que, según declaraciones preliminares de los padres, la habría llevado desde el interior de Paraguay hacia la capital en contra de su voluntad.

La camioneta en la que viajaban el detenido y la adolescente (ABC Paraguay)

Por su parte, durante la detención, las autoridades policiales inspeccionaron la camioneta en la que el hombre argentino viajaba con la adolescente y le incautaron ropa, una cámara, un celular y 2,3 gramos de cocaína, sustancia cuyo resultado positivo fue confirmado mediante un análisis de campo.

Asimismo, Jorge Álvarez, abogado de la familia, dijo que Morna habría enviado amenazas de muerte a través de mensaje de texto. Según sostuvo la defensa, la joven viajó a la Expo de Mariano Roque Alonso junto a otras amigas del interior de Paraguay y fue raptada mediante engaños, y marcó que el detenido le habría quitado el celular para impedir el contacto con sus familiares y responder él mismo las llamadas.

Además, subrayó que se baraja la hipótesis de una posible trata de personas ya que la adolescente declaró que en el lugar en el que permaneció retenida había otra mujer.

Detuvieron en Paraguay al ganador de un concurso de MrBeast con un cargamento de 260 kilos de marihuana

Tal como informó LA NACION, el piloto estadounidense Jabari Stephan Brown —popularmente conocido en redes sociales como “Captain Treezy”— fue arrestado en un hotel de Asunción. Se trata del cuarto detenido en un caso de tráfico de 261,6 kilogramos de marihuana que fueron localizados el día anterior en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Brown había ganado notoriedad en diciembre pasado tras quedarse con un jet ejecutivo valuado en US$2,4 millones durante una competencia organizada por el influencer estadounidense MrBeast. El certamen reunió a decenas de pilotos experimentados y el estadounidense resultó vencedor.