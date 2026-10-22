Un grupo de presos protagonizó una violenta pelea en la Alcaidía 1 de la Ciudad

Esta tarde se produjo un incidente entre internos en una de las celdas de la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Lavalle al 400, en el centro porteño. El episodio motivó tanto la intervención del personal policial como del SAME y Bomberos, que trabajan en el lugar para controlar la situación y resolver el conflicto.

Incidente entre internos en una de las celdas de la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Lavalle al 400 Hernán Zenteno

Según fuentes consultadas por LA NACION, hasta las 15 las fuerzas de seguridad continuaban realizando su labor en la zona. Fuentes consultadas por este medio aseguraron que no había heridos ni riesgo de fuga. En paralelo, sin embargo, comenzaron a circular videos grabados por los propios presos desde dentro de la comisaría. En ellos, se puede ver a los detenidos dentro de una celda, acompañados de un efectivo, a quien tendrían como rehén.

Protesta de presos en la Alcaidía 1, en el microcentro porteño

Las imágenes muestran al integrante de las fuerzas de seguridad sentado sobre una cama improvisada y en compañía de otros reclusos -algunos aparecen incluso acostados en el piso-. El individuo que capta la escena realiza algunos paneos de la celda mientras camina hacia la puerta y antes de exigir: “Hagan bajar a un fiscal”.

Incidente entre internos en una de las celdas de la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Lavalle al 400 Hernán Zenteno

En una segunda grabación, el preso vuelve a apuntar con la cámara hacia el uniformado mientras vocifera: “¡Ahi está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mirá al ‘cobani’ que tenemos allá”. Acto seguido, gira la cámara y muestra un pequeño televisor donde tanto él como sus pares siguen la cobertura de los hechos. “¡Vamos los pibes!, celebra.

Un grupo de presos protagonizó una violenta pelea en la Alcaldía 1 de la Ciudad

La investigación tanto por los incidentes como en relación con la presunta toma de un rehén está a cargo de Marco Juliano Zunino, auxiliar fiscal Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal porteño.

Incidente entre internos en una de las celdas de la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Lavalle al 400 Hernán Zenteno

Antecedente en Balvanera

Un episodio similar se registró en mayo de este año en otra dependencia policial porteña. El 25 de mayo, unos 73 detenidos se encontraban alojados en la Comisaría Vecinal 3, ubicada en Venezuela 1931, en Balvanera, cuando se desató una revuelta luego de que un grupo de internos se resistiera a una requisa. Durante los incidentes, algunos presos quemaron colchones y se reportaron disparos y el uso de gas pimienta para contener la situación.

Como consecuencia del incendio, tres policías y cuatro detenidos debieron ser trasladados a distintos hospitales por intoxicación con monóxido de carbono. Aunque las primeras versiones indicaban que había habido fugas, fuentes consultadas por LA NACION aseguraron que no se había escapado ningún interno. La situación fue controlada por efectivos de la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (Diuta).

Motín en la Comisaría Comunal N°3: los detenidos iniciaron un incendio

La misma comisaría ya había sido escenario de una revuelta en marzo de 2022, cuando unos 22 detenidos reclamaron ser trasladados a unidades penitenciarias federales, en medio de los reclamos del gobierno porteño a la Nación por la superpoblación en las alcaidías de la Ciudad. Tras romper parte de la infraestructura de la dependencia, los internos fueron controlados por efectivos de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, luego de aproximadamente una hora de tensión.