Motín en una comisaría de Balvanera: quema de colchones y siete intoxicados que tuvieron que ser trasladados

Durante la madrugada de este lunes, se inició un motín en una comisaría del barrio porteño de Balvanera y, si bien los primeros trascendidos hablaban de que algunos presos se habían fugado del lugar, las fuentes consultadas por LA NACION aseguraron que no se escapó ningún reo. De acuerdo con LN+, se reportaron incendios en los calabozos, disparos y el uso de gas pimienta para contener la revuelta.

La dependencia policial donde ocurrieron los incidentes, la Comisaría Vecinal 3, está ubicada en la calle Venezuela 1931 y había allí 73 detenidos al momento de los incidentes.

Ante la consulta de LA NACION, las fuentes indicaron que hubo “una revuelta” originada tras una requisa. Algunos internos quemaron colchones, lo que provocó una importante humareda. Ante lo sucedido, fue convocado personal de la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (Diuta), un grupo de operaciones especiales perteneciente a la Policía de la Ciudad, que controló el problema.

Motín en una comisaría de Balvanera: disparos, incendio, heridos y presos prófugos. captura de redes

En un intercambio de audios al que accedió LN+, un oficial de policía moduló: “Hay una fuga masiva de detenidos”. “Se están evacuando la totalidad de los detenidos hacia el patio”, le contestó una mujer. “¡Hay mucho humo! Debido a un foco ígneo necesitamos bomberos; no se puede trabajar en el lugar; está en riesgo la vida del personal policial", agregó el hombre. “De ser necesario, repliegan. Lo que es el perímetro de la dependencia ya está asegurado”, le replicó la interlocutora.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño agregaron que, como consecuencia del incendio de los colchones, tres policías y cuatro detenidos debieron ser trasladados por intoxicación con monóxido de carbono a distintos hospitales.

Motín en una comisaría de Balvanera: disparos, gas pimienta y heridos

Antecedentes en la misma zona

En marzo de 2022, en la misma comisaría vecinal, unos 22 detenidos iniciaron una revuelta exigiendo traslados a unidades penitenciarias federales, en medio de los reclamos del gobierno de la Ciudad a Nación por la superpoblación en las alcaidías porteñas.

Los detenidos rompieron infraestructura y, tras una hora de tensión, fuerzas especiales de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas pudieron restablecer el orden.